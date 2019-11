Sucesso desde o início, 'Gears of War' chega ao quinto título com novidades marcantes

A primeira vez que os jogadores conseguiram curtir "Gears of War" foi em 2006, no Xbox 360. Embora vários títulos da série tenham sido lançados ao longo desses 13 anos, a fórmula de um jogo de tiros e com uma história que vale a pena ser contada segue firme, ainda mais agora, com "Gears 5".

De cara, a grande novidade é que o jogo traz a maior campanha da história da franquia. É claramente o mesmo esquadrão que vem de "Gears of War 4": Marcus Phoenix, Kate, Jack…, mas com mais detalhes e profundidade.

Jack mesmo agora é um personagem jogável, o que dá um pouco de frescor e novas mecânicas ao jogo. Existe um novo modo chamado Scape, que solicitará que você escape junto com outras duas pessoas de uma horda que fica mais difícil ao longo do tempo.

"Gears 5" é feito para Xbox One e custa R$ 140 / Reprodução

Por outro lado, o modo de horda tradicional é completamente aprimorado, sem perder sua essência. O Fabricator também foi aprimorado e quando você mata um inimigo, ele libera um poder que você deve agarrar nos próximos 30 segundos. Isso irá ajudá-lo a melhorar e lutar com as hordas que virão depois.

O Map Builder também chega, para que a comunidade construa seus mapas como sempre desejou e possa compartilhá-los para que outros possam brincar com eles.

Mudanças cenográficas

É uma mudança marcante dos novos e melhores cenários, porque a estrutura do jogo não é mais linear em comparação aos títulos anteriores. Agora surgem ao jogador mais liberdade para mover-se pelo Sera.