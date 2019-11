Disney libera música de 'Frozen 2' na interpretação do Panic! At The Disco

"Frozen 2" promete ser marcante na trilha sonora tanto quanto no primeiro filme. A Disney divulgou nesta segunda-feira (04) uma das músicas da animação, que foi feita pelo Panic! At The Disco.

Leia mais:

Assim como Demi Lovato fez com "Let It Go", a banda interpreta uma das principais canções do longa, "Into the Unknown". Weezer e Kacey Musgraves também fazem parte do grupo de músicos que assinarão apresentações para o longa.

A continuação de "Uma Aventura Congelante" conta com o retorno dos principais personagens da franquia, como Elsa, Anna e Olaf. A estreia no Brasil acontece em janeiro de 2020.

Ouça "Into the Unknown":