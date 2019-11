Astrólogo Walter Mercado morre aos 87 anos

Walter Mercado morreu na noite de sábado (02) aos 87 anos em San Juan, no Porto Rico. A porta-voz do Hospital Auxilio Mutuo, Sofía Luquis, confirmou à Associated Press que a causa do óbito foi insuficiência renal.

O astrólogo nascido em Ponce ficou famoso por apresentar diversos programa de televisão sobre horóscopos, sendo o maior deles feito na Flórida, Estados Unidos.

Ele era conhecido pelas vestes extravagantes, além de expressões únicas. Uma delas, o "Ligue Já", foi criada para comerciais de consultas astrológicas exibidos no Brasil.

Em 2010, Mercado anunciou que iria mudar de nome para Shanti Ananda.