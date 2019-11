Após quase 30 anos, Skank anuncia pausa e turnê de despedida

Após quase 30 anos, o Skank vai parar as suas atividades no final do próximo ano. O anúncio foi feito por meio de uma nota publicada no site oficial da banda neste domingo (03).

Leia mais:

Festival Contemporâneo de Dança chega em novembro com espetáculos internacionais

Previsão do tempo: São Paulo terá domingo de Enem quente e seco

Segundo o vocalista Samuel Rosa, a separação se dá para que os músicos consigam testar novos ares. "(Chegou a hora de) Cada um olhar para si. É hora de experimentarmos, ainda que demos com os burros n´água. Quero me testar fora do Skank, me ver em um círculo de músicos fora do que sempre transitamos. Há muito ainda a descobrir”, afirma.

Além disso, ele ainda ressalta que a pausa na carreira do grupo foi amistosa. "Não precisa nem da decadência, nem da guerra para terminar alguma coisa", explica.

O Skank foi fundado em 1991 e desde então manteve a mesma formação, com Rosa, Haroldo Ferretti, Henrique Portugal e Lelo Zaneti.

Ainda foi anunciada uma turnê de despedida em 2020, que ocorrerá em todo o Brasil. As datas das apresentações serão confirmadas em janeiro.