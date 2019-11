Roberto Justus anuncia que será pai pela quinta vez

O apresentador Roberto Justus anunciou a gravidez de sua esposa, Ana Paula Siebert, neste domingo, 3. O apresentador usou o Instagram para falar sobre o nascimento de mais um filho.

"Que alegria poder vivenciar mais uma vez um momento como esse. Quem me conhece sabe o quanto os meus filhos significam para mim E coroar esse nosso lindo amor com um bebê que vai chegar é a maior realização da nossa vida", escreveu Justus.

Ana Paula Siebert, por sua vez, disse que está vivendo "o momento mais feliz de sua vida". "Me sinto a mamãe mais realizada desse mundo, me sinto completa, com uma luz que vem de dentro e me ilumina todos os dias", afirmou.

O apresentador já é pai de Fabiana Justus, Luiza Justus, Ricardo Justus (que já trabalhou ao lado do pai em O Aprendiz) e Rafa Justus, sua filha mais nova até então, fruto de seu relacionamento com Ticiane Pinheiro.