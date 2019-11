Novo 'O Exterminador do Futuro' abre com bilheteria abaixo da esperada

"O Exterminador do Futuro: Destino Sombrio" não teve a bilheteria esperada no primeiro fim de semana de exibição. Segundo a revista Variety, o filme fez US$ 29 milhões nos Estados Unidos.

O resultado fez com que o longa liderasse os lucros das produções em cartaz, porém o desejo dos investidores era de alcançar pelo menos US$ 40 milhões. A expectativa se deve ao fato do alto orçamento do projeto de US$ 185 milhões.

"Destino Sombrio" marca vários retornos à franquia. Linda Hamilton volta como Sarah Connor, Arnold Schwarzenegger é mais uma vez o T-800 e o criador da saga James Cameron é um dos produtores.

A direção é ocupada por Tim Miller, que também dirigiu "Deadpool".