Artistas se reúnem no MIS Experience para reproduzirem o Homem Vitruviano

O performático José Roberto Aguilar reúne na tarde deste domingo (03) na frente do MIS Experience, a nova unidade do Museu da Imagem e do Som, cerca de 15 artistas para um grande projeto relacionado a Leonardo da Vinci.

Eles vão finalizar 20 esculturas que integram a parada do Homem Vitruviano, uma ação de distribuição de 50 peças em vários pontos de São Paulo.

A iniciativa faz parte de um projeto educativo para divulgar ainda mais o trabalho do artista italiano.

A inauguração do MIS Experience aconteceu no último sábado (02) com a exposição "500 Anos de Um Gênio". A mostra traz uma experiência imersiva na obra de Da Vinci.