Com Zeca Baleiro, Elifas Andreato comanda série de shows no Sesc Pompeia

O artista plástico Elifas Andreato é o protagonista da programação do Sesc Pompeia entre os dias 7 e 10 de novembro. Ele receberá diversos shows conjuntos no "Sarau do Elifas".

Leia mais:

Com Kéfera Buchmann e Projota, série ‘Ninguém Tá Olhando’ ganha trailer

Metro Indica: Confira as atividades culturais em São Paulo deste fim de semana

Uma das principais atrações é Zeca Baleiro, que se apresenta no último dia de evento ao lado de Renato Teixeira. As outras duplas são Fátima Guedes e Toquinho, Fabiana Cozza e Eduardo Gudin e Teresa Cristina e Moacyr Luz. Todos eles são relacionados de alguma forma com Elifas.

Os músicos serão acompanhados pelo Quinteto em Branco e Preto, que se juntam pela primeira vez desde o seu encerramento. O grupo é formado pelos irmãos Everson Pessoa (violão), Yvison Pessoa (percussão) e Vitor Pessoa (teclados), além de Allan Abadia (sopro) e Henrique (cavaco/bandolim).

Serviço

Quando: De quinta, 7, a domingo, 10 de novembro de 2019

Quinta, 7 de novembro, às 21h30: Fátima Guedes e Toquinho

Sexta, 8 de novembro, às 21h30: Fabiana Cozza e Eduardo Gudin

Sábado, 9 de novembro, às 21h30: Teresa Cristina e Moacyr Luz

Domingo, 10 de novembro, às 18h30: Zeca Baleiro e Renato Teixeira

Onde: Sesc Pompéia

Endereço: R. Clélia, 93 – Água Branca, São Paulo

Preços: R$ 18 (credencial plena/trabalhador no comércio e serviços matriculado no Sesc e dependentes) / R$ 25 (pessoas com +60 anos, estudantes e professores da rede pública de ensino) / R$ 50 (inteira).

Venda online a partir de 29 de outubro, terça-feira, às 12h.

Venda presencial nas unidades do Sesc SP a partir de 30 de outubro, quarta-feira, às 17h30.

Classificação indicativa: 18 anos