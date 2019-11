Confirmado! Rage Against the Machine se reúne em 2020

Após quase nove anos de hiato, o Rage Against the Machine volta a se reunir em 2020 para uma série de shows nos Estados Unidos que inclui até o festival Coachella.

O reencontro nos palcos de Tom Morello, Zack de la Rocha, Brad Wilk e Tim Commerford vai acontecer inicialmente em shows em três cidades próximas à fronteira com o México, incluindo El Paso, no Texas, Las Cruces, no Novo México e Phoenix, no Arizona em abril do ano que vem. Eles também não citaram o Coachella, mas anunciaram shows na cidade de Indio, Califórnia, onde acontece o Coachella, nos fins de semana da próxima edição.

O anúncio ocorreu em um perfil não verificado do Instagram, o que fez com que o público ficasse na dúvida a respeito da veracidade das informações. No entanto, o site da Forbes conseguiu a confirmação com Wayne Kamemoto, que trabalhou com a banda. "A rede social tem informações corretas", disse.

Nesse tempo com a banda em pausa, Morello, Wilk e Commerford formaram a Prophets of Rage com Chuck D e DJ Lord, do Public Enemy, e B- Real, do Cypress Hill.

Datas dos shows:

26/3 – El Paso, Texas

28/3 – Las Cruces, Novo México

30/3 – Phoenix, Arizona

10/4 – Indio, Califórnia

17/4 – Indio, Califórnia