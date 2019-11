Das pinturas aos projetos militares, MIS Experience explora obra de Leonardo Da Vinci

A inauguração da nova unidade do MIS (Museu da Imagem e do Som) vem com a exposição de uma das figuras centrais da humanidade: Leonardo Da Vinci. O MIS Experience traz a partir de sábado (01) "500 Anos de Um Gênio", uma mistura de apresentação e imersão na obra do artista italiano.

Montado em um antigo galpão de marcenaria na região da Água Branca, na zona oeste de São Paulo, o espaço de dois mil metros quadrados e com 10 metros de pé direito tem a sua primeira mostra com uma estrutura parecida àquelas do local original. É o clássico percurso de contar uma história no caminho das atrações.

Como Da Vinci transitou por diversas áreas, que vão de projetos militares à pinturas, a disposição das peças soa mais natural do que nunca. São 18 áreas temáticas com réplicas das criações do inventor e conteúdos de áudio e vídeo.

Neste último caso, por exemplo, uma sala repleta de telas gigantescas faz um apanhado audiovisual histórico e pessoal do italiano, artifício muito utilizado na exposição de Renato Russo em 2018.

Sem falar em uma das obras mais importantes do artista, a "Mona Lisa". Há uma seção totalmente dedicada ao quadro, atualmente parte do acervo do Louvre, em Paris. Há curiosidades até sobre as sobrancelhas dela!

Futuras exposições

Segundo o governador de São Paulo João Doria, 14 mil ingressos já foram adquiridos para "500 Anos de Um Gênio". Pode ser uma prévia do estilo de mostras que seguirão esta após o seu fim, em março de 2020. Porém, o foco deve ser em temas e personalidades brasileiras.

















Serviço

Leonardo Da Vinci – 500 Anos de Um Gênio

Endereço: Rua Vladmir Herzog, 75 – Água Branca

Horário: De terça-feira a domingo, das 10h às 20h.

Valor: R$ 30 (de quarta-feira a sexta-feira) e R$ 40 (sábados, domingos e feriados). Meia entrada para estudantes e acima de 60 anos. Cliente Bradesco tem 50% de desconto no ingresso valor tabela. Válido para cartões de crédito (todas as bandeiras) e débito Bradesco e cartões Next. Entrada gratuita às terças-feiras.

Transporte gratuito do terminal de ônibus da Barra Funda com saídas a cada 15 minutos, de terça a domingo, a partir das 9 horas, plataformas 6 e 7

Ingressos: site.bileto.sympla.com.br/misexperience