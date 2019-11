Mostra de Cinema de São Paulo segue com sua repescagem

A edição deste ano da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo exibe a sua tradicional repescagem de filmes, para quem não conseguiu ver ou quer rever alguma produção. As exibições acontecem até a próxima quarta, no CineSesc.

Serão 29 filmes, alguns deles premiados, como “Honeyland”, “Babenco – Alguém Tem que Ouvir o Coração e Dizer: Parou”, entre outros. Hoje o destaque fica com “O Farol”, com Willem Dafoe e Robert Pattinson no elenco, às 20h.

A repescagem também conta com longas de Amos Gitai e Olivier Assayas.

Premiação

A Mostra divulgou na noite de quarta os ganhadores da 43a edição, antes da exibição ao público de “Dois Papas”, do diretor Fernando Meirelles, que estava no evento. Levaram os prêmios o documentário “Honeyland” (Macedônia do Norte), e as ficções “System Crasher” (Alemanha) e “Dente de Leite” (Austrália).

O público escolheu “Parasita” (Coreia do Sul) e o documentário “A Grande Muralha Verde” (Reino Unido), além dos nacionais “Pacificado” e o longa documental “Chorão: Marginal Alado”.