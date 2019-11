Metro Indica: Confira as atividades culturais em São Paulo deste fim de semana

Como de costume, o Metro Jornal compilou uma série de atividades culturais que ocorrem em São Paulo neste primeiro fim de semana de novembro. Confira:

Artes visuais

Gold – Mina de Ouro Serra Pelada

Registros do fotógrafo Sebastião Salgado revelam o cotidiano do que foi o maior garimpo a céu aberto do mundo. No Sesc Avenida Paulista (av. Paulista, 119, Bela Vista; tel.: 3170-0800). Sex., 20h. Ter. a sáb., 10h às 21h30; dom., 10h às 18h30. Até domingo (03). Grátis.

Teatro

A Paixão do Vazio

Espetáculo solo de Helder Mariani traz poemas de Horácio Costa e escritos autobiográficos da mística Teresa d’Ávila junto a canções populares. Na Casa das Rosas (av. Paulista, 37, Bela Vista; tel.: 3285-6986/3288-9447). Sex., 20h. Estreia nesta sexta-feira (01). Até dia 29. R$ 20 a 40.

As Mãos Sujas

Peça de Jean-Paul Sartre conta a história de um jovem que decide matar o líder de seu partido após este propor uma aliança com conservadores. No Sesc Ipiranga (r. Bom Pastor, 822, Ipiranga; tel.: 3340-2000). Sex. e sáb., 20h; dom., 18h. Estreia nesta sexta-feira (01). Até dia 24. R$ 9 a 30.

Entre | Muros

Doze atores contam a história dos 60 mil mortos no Hospital Psiquiátrico de Barbacena, entre 1930 e 1980. No Armazém do Grupo XIX (r. Mario Costa, 13, Vila Maria Zélia; tel.: 2081-4647). Sáb. e dom., 18h. Estreia sábado (02). Até dia 24. R$ 20 a 40.

Miranda

O musical, com tema medieval, mostra a trajetória de Miranda, que é abandonada num cais ainda bebê e tem que se disfarçar de homem, seguindo mundo afora em busca de sua identidade. No Teatro Alfredo Mesquita (av. Santos Dumont, 1.770, Santana; tel.: 2081-4647). Sáb. e dom., 16h. Estreia sábado (02). Até dia 24. R$ 8 a 16.

Cinema

Bacurau

CineB Solar faz sessão especial do filme, com show de FurmigaDub e seu Bando depois. Na Ocupação Nova Palestina MTST (av. Clamecy, s/n, Jardim Ângela; tel.: 3729-1456/5). Nesta sexta-feira (01), 19h. Grátis.

Música

Cabeça Óca

Banda independente lança álbum de estreia, “Fim do Mundo”, que passeia por estilos como o baião e a música latina. No Teatro Viradalata (r. Apinajés, 1.387, Perdizes; tel.: 3868-2535). Nesta sexta-feira (01), 19h30. R$ 12,50 a 35.

Kamau

Acompanhado do DJ Erick Jay e sua banda, o MC percorre sua discografia, convidando ao palco Parteum, Zudizilla e Nego Max. No Sesc Santana (av. Luiz Dumont Villares, 579, Santana; tel.: 2971-8700). Sábado (02) e domingo (03), 18h. R$ 9 a 30.

Scalene

Lançamento do quarto disco da banda, “Respiro”, que traz post-rock, música eletrônica, R&B e trip-hop ao contexto brasileiro. Na Casa Natura Musical (r. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros; tel.: 3031-4143). Domingo (03), 18h30. R$ 20 a 100.