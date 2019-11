Linda Hamilton deixa em aberto retorno a outros filmes de 'O Exterminador do Futuro'

Parece que o retorno de Linda Hamilton à franquia "O Exterminador do Futuro" deu uma nova vitalidade aos filmes dos ciborgues. "Destino Sombrio" mal chegou aos cinemas e a atriz já deixou em aberto um possível retorno para futuros projetos.

Em entrevista ao Comic Book, a intérprete da Sarah Connor a viverá mais uma vez com uma condição. "Escolho meus trabalhos me baseando na história e no personagem, então, se for bom o bastante, eu vou querer voltar", afirma.

Após "O Julgamento Final", Hamilton ficou três longas fora da saga: "A Rebelião das Máquinas", "A Salvação" e "Gênesis". O mesmo ocorreu com o diretor das duas primeiras produções, James Cameron, que retorna agora como produtor.

"Destino Sombrio" traz duas personagens inéditas para o universo apocalíptico: Grace (Mackenzie Davis) e Dani (Natalia Reyes). Arnold Schwarzenegger também aparece como o clássico ciborgue T-800. A direção do filme é de Tim Miller.