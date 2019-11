Cidade celebra o Mês da Consciência Negra a partir desta sexta

Parte do calendário oficial da cidade, o Mês da Consciência Negra ocupa desta sexta ao dia 30 cerca de 130 pontos com atividades, majoritariamente protagonizadas por artistas negros, entre encontros, shows, palestras, cinema, dança, circo, teatro, programação infantil, debates e roteiros de memória.

Entre as 750 atividades programadas, um dos destaques é o show de Jorge Ben Jor, dia 20, Dia da Consciência Negra, na Praça da República. O dia ainda tem Ilu Inã com Tássia Reis e Drik Barbosa com KL Jay tocando o álbum “Sobrevivendo no Inferno”, do Racionais MCs.

Ainda na parte musical, destaque para show do rapper Emitida, que lança o projeto “AmarElo” em dois shows dia 27 no Theatro Municipal. Os ingressos custam de R$ 10 a R$ e estarão à venda a partir do dia 8 no site theatromunicipal.org.br e na bilheteria oficial.

A abertura, hoje, será no Centro de Culturas Negras do Jabaquara, com atrações como Baile da Sagatiba e outros shows, como do Vitrolla 70, além de seminários, a partir das 13h.