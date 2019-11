Caneta Azul: Busca pelo termo aumenta 1.650% no YouTube com o hit de Manoel Gomes

Você pode ter se esquivado o máximo possível, mas "Caneta Azul" te pegou esta semana em algum momento, com certeza. Em tempos de Enem, parece até que foi por causa do exame, mas o termo começou a bombar foi por causa do hit de Manoel Gomes.

Apenas nesta semana, a busca pelo termo no YouTube aumentou 1.650% no YouTube. Segundo números da plataforma, os estados que mais buscaram foram, na ordem:

Maranhão

Goiás

Bahia

Mato Grosso

Piauí

Com seu jeito peculiar de cantar, o maranhense conquistou os sertanejos, que começaram a fazer performances de "Caneta Azul" em seus shows, algumas com a presença do próprio Manoel.

Ele, que trabalha como vigilante e, segundo as suas contas, tem mais de 21 mil outras composições além do hit. Por conta do boom, ele teve de se ausentar da fazenda onde trabalha, na cidade de Balsas. Em entrevista ao G1, disse que o chefe o incentivou a aproveitar o momento, que seu emprego estaria esperando na volta.

A composição é recente, tem menos de um mês e nasceu, claro, depois que o vigilante perdeu sua caneta na escola.

Confira o hit (vai grudar na sua cabeça, esteja avisado!)