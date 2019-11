Blizzard lança trailer cinemático de Diablo IV

A Blizzard apresentou nesta sexta-feira (1), durante a conferência BlizzCon 2019, o trailer cinemático de Diablo IV, mais novo episódio da série que virou referência nos games estilo RPG (onde o personagem é customizável e a história tem um enredo não linear). Diablo IV está em desenvolvimento e será lançado para PC, PlayStation 4 e Xbox One, mas ainda não teve data de lançamento divulgada pela empresa.

O vídeo de apresentação, com duração de pouco mais de 9 minutos, tem gráficos e fluidez impressionantes, ainda melhores do que o mostrado nos vídeos de Diablo III.

Confira o trailer



O trailer de apresentação mostra o surgimento de um novo personagem, que até então não havia sido citado nos jogos anteriores: Lilith é mostrada como a filha de Mefisto, um dos irmãos do diabo e apresentado em Diablo II.

Na página oficial do game é possível conhecer um pouco mais sobre os jogo e assistir ao gameplay com os três primeiros personagens apresentados: bárbaro, maga e druida. Confira a página do game clicando aqui.

Nestes vídeos de gameplay, é possível apreciar um pouco de como atuam os personagens e as semelhanças com antecessor Diablo III. No entanto, um trecho do trailer mostra a maga cavalgando e saltando do cavalo para combater alguns monstros, o que dá a entender que alguns personagens podem ter ajuda para percorrer grandes distancias no cenário.

Reprodução

Classes de personagens

O Bárbaro, conhecido pela força inigualável e pela brutalidade do combate corpo a corpo, utiliza um sistema novo e mais poderoso nas batalhas, Arsenal, que dá a habilidade de portar quatro armas e alternar rapidamente entre elas, atribuindo cada uma a ataques individuais.

A Maga retoma as raízes de Diablo II e manipula os elementos para aniquilar os inimigos, empalando com lascas afiadas de gelo, eletrocutando com raios ou lançando meteoros flamejantes dos céus.

O Druida é um transmorfo selvagem com um estilo renovado que permite assumir facilmente as formas de lobisomem, urso e humano para lançar toda a fúria da natureza sobre as forças do Inferno Ardente.

Os jogadores poderão experimentar e descobrir inúmeras configurações de personagem com árvores de talentos e habilidades personalizáveis, um amplo sistema de tesouros cheio de itens lendários e coleções, runas e combinações rúnicas e até mesmo montarias personalizadas para viajar pelo mundo aberto.

Reprodução

Narrativa

Diablo IV coloca os jogadores em uma narrativa sombria, dando a eles a liberdade para explorar e trilhar seus próprios caminhos na mais ampla e intensa versão de Santuário já vista: um mundo infernal e lúgubre, destituído de esperança e assolado por demônios.

Fiel às raízes da franquia, segundo a Blizzard, Diablo IV oferecerá combate visceral, diversos tipos de monstros terríveis e uma caçada épica por tesouros lendários, além de possibilidades de jogo e progressão ilimitadas.

Os jogadores encontrarão muitas aventuras espalhadas por uma terra com ecossistemas únicos e habitada por novos inimigos ameaçadores. Também explorarão masmorras geradas aleatoriamente, cheias de adversários imprevisíveis e tesouros inimagináveis. Além de continuar a oferecer modalidades solo e cooperativas, Diablo IV também dará aos grupos de jogadores a chance de se encontrarem no mesmo mundo compartilhado — seja para enfrentar desafios maiores ou para massacrar uns aos outros em combate.

“Santuário tem sido o lar dos jogadores de Diablo há mais de 20 anos, e é com muito amor pela série e carinho pela comunidade que anunciamos Diablo IV hoje”, disse J. Allen Black, presidente da Blizzard Entertainment. “É emocionante voltar à jogabilidade clássica e sombria de Diablo que os jogadores tanto amam, ao mesmo tempo que ampliamos o mundo e a história de maneiras inovadoras. Mal podemos esperar para que mais pessoas possam ter essa experiência.”

Em Diablo IV, os jogadores tentarão trazer a esperança de volta ao mundo, derrotando o mal em todas as suas encarnações perversas: de cultistas canibais que veneram demônios aos novos mortos-vivos submersos, que saem do litoral para arrastar as vítimas para um túmulo marinho. Pela primeira vez na série, Santuário será uma terra contínua e ininterrupta, englobando várias regiões, do deserto escaldante do Kehjistão às florestas verdejantes e infestadas de lobisomens de Scosglen e ao território inóspito das Estepes Secas.

Diablo IV está sendo desenvolvido com tecnologia inovadora para levar a franquia a novos patamares sombrios. Essa tecnologia está em tudo que os jogadores vão ver, ouvir e sentir, proporcionando qualidade muito superior e uma experiência mais envolvente. Isso abre inúmeras possibilidades para a série Diablo, das animações dos personagens (como as metamorfoses fluidas do druida) até o mundo amplo e ininterrupto que os jogadores percorrerão em busca da próxima masmorra subterrânea cheia de tesouros. Por fim, Diablo IV colocará os jogadores em um mundo mais sinistro e mortífero.