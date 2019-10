Do teatro para o cinema, Lília Cabral volta a viver Maria do Caritó

Em 2010, a atriz Lília Cabral estreou nos palcos cariocas a peça “Maria do Caritó”, com um texto encomendado por ela ao autor Newton Moreno. Nove anos depois, a personagem, que fez muito sucesso no teatro, ganha as telonas, com a estreia nesta quinta-feira (31) nos cinemas.

Moreno agora assina o roteiro ao lado de José Carvalho, com a ajuda de Lília e do diretor João Paulo Jabur – vindo de novelas e que estreia no cinema. Na história, Maria está cansada da vida solitária que leva e passa até a ser considerada milagreira na cidadezinha fictícia de Úrsula.

Seu sonho mesmo é encontrar um verdadeiro amor. Porém, prometida pelo pai para ser entregue virgem a São Djalminha, um santo de quem ninguém nunca ouviu falar, só mesmo um milagre poderia ajudar.