MasterChef - A Revanche: ‘Consegui consertar meus erros’, celebra Vitor

A prova da Caixa Misteriosa abalou as estruturas dos participantes do MasterChef – A Revanche. Eles tiveram uma nova chance para consertar os erros dos pratos que os fizeram ser eliminados do talent show culinário mais disputado do mundo. Em entrevista ao Portal da Band, Vitor Bourguignon falou sobre o reencontro com a receita de Emmanuel Bassoleil.

"Foi um sentimento de reencontrar um velho amigo que não foi muito legal no passado. Eu fui eliminado com a réplica desse prato e isso marcou o fim do meu sonho, na minha primeira passagem por aqui. Felizmente, eu consegui consertar os meus erros. Foram detalhes que acabaram por me tirar da competição – faltou acidez e tinha muito purê de inhame da outra vez", relembrou o paranaense.

Vitor contou que chegou a reproduzir algumas etapas do robalo ao molho de champanhe, com purê de inhame e pastel de caviar após ter sido eliminado. "Não fiz todos os elementos exatamente juntos, porque é um prato que vai caviar e champanhe. Não é um prato dos mais baratos. Mas a técnica do molho eu fiz várias vezes, a técnica do robalo no vapor eu também já tinha repetido. Foi uma receita que eu tinha ido bem, então eu sabia qual era o passo a passo dele. Isso me deu certa segurança, mas também muita responsabilidade de fazer, no mínimo, igual eu tinha feito", contou.

Durante a avaliação, o chef Erick Jacquin criticou a escolha do cozinheiro de partir para a réplica ao invés de fazer uma nova criação. "Por ser um prato consagrado, de um grande chef francês que está no Brasil há mais de 30 anos, eu me senti um pouco acuado em tentar fazer qualquer coisa diferente. Até pensei em fazer uma espuma com o molho e usar o inhame, talvez, de outra forma. Porém, acabei por ir no mais seguro e no que eu tinha mais chance de acertar, sem desrespeitar o trabalho do Bassoleil", disse.

"Da última vez, eu fui eliminado por alguns detalhes e, desta vez, os jurados falaram que o prato estava perfeito. Por isso acredito que eles perceberam uma evolução minha como profissional. A única crítica foi mesmo peal escolha de replicar o prato e não colocar a minha identidade. Então, vou assimilar isso e, daqui em diante, vou tentar colocar mais a minha personalidade nos pratos", finalizou.

O MasterChef – A Revanche é um formato da Endemol Shine Group, produzido pela Endemol Shine Brasil em uma co-produção com a Band e o Discovery Home & Health. O programa vai ao ar todas às terças-feiras, às 22h45, na tela da Band (com transmissão simultânea no aplicativo da emissora para dispositivos móveis). A atração também vai ao ar às sextas-feiras, às 20h30, no Discovery Home & Health.