Com retorno de Linda Hamilton, novo 'Exterminador do Futuro' traz força feminina

A sexta parte da franquia "O Exterminador do Futuro" poderia parecer chata, 35 anos após o primeiro filme sobre o androide cibernético vestido como um humano chegar às telonas.

Leia mais:

SPCD apresenta a segunda parte da temporada 2019

Em ‘A Cidade dos Piratas’, Otto Guerra leva os piratas de Laerte aos cinemas

No entanto, vários detalhes como o retorno de James Cameron como produtor, Linda Hamilton como Sarah Connor, bem como a presença de uma protagonista feminina interpretada pela canadense Mackenzie Davis e a direção de Tim Miller, conhecido por "Deadpool", fazem a chegada nesta quinta-feira (31) de "O Exterminador do Futuro: Destino Sombrio" um tanto atraente.

Arnold Schwarzenegger retorna à série mas, agora, o astro, que participou de quatro dos cinco longas anteriores, vem em companhia luxuosa. Linda, que sempre achou que tinha dito tudo o que tinha para dizer com a sua icônica personagem, viu que a passagem do tempo justificava sua volta.

"Havia passado tempo suficiente para esquecer como era difícil e quão miserável é Sarah Connor. Não é fácil ser uma lutadora e uma mulher sozinha contra o mundo e as máquinas. Posso pintar os 28 anos que se passaram com um pincel muito detalhado e levá-lo para esta nova versão. Isso é que se chama atuar".

No longa, Sarah aparece do nada para ajudar Grace (Mackenzie Davis), uma humana que recebeu melhorias internas para proteger a jovem mexicana Dani Ramos (a colombiana Natalia Reyes), que está sendo perseguida pelo novo Exterminador do Futuro (Gabriel Luna), capaz de se liquefazer e se dividir em dois.

"Ela é uma mulher do futuro que passou por uma cirurgia para lhe dar força, velocidade, agilidade e muitas características das máquinas e torná-la uma combatente", conta Mackenzie.

Linda comenta ainda sobre reencontrar seu antigo companheiro de cena. "Foi mais divertido do que nunca. Não mantivemos contato depois de ele virar governador, mas fiquei tão feliz de reencontrá-lo!", diz a atriz, que tem ótimas cenas ao lado de Arnold.

Robô barbudo

Uma das intrigas do filme é o personagem de Arnold Schwarzenegger, o T-800, aparecer velho e barbudo. Afinal, ele não é um androide?

Divulgação

Mas, em um bate-papo com fãs no site Reddit, ele deu a resposta definitiva: "Sou um organismo cibernético. Tecido vivo sobre um endoesqueleto de metal", disse o ator, lembrando de uma frase de "O Exterminador do Futuro 2: O Julgamento Final", de 1991.