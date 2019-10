'Y.U.K.I.': Game brasileiro de realidade virtual chega ao Voyager

O Voyager, centro de entretenimento de realidade virtual, acrescentou neste mês ao seu catálogo um jogo desenvolvido por um estúdio brasileiro. Y.U.K.I., da ARVORE, é um bullet hell (jogo de tiros mais intenso) desenvolvido em uma game jam (competição de criação) que foi finalizado em pouco mais de um mês.

No título, o jogador é transportado para a imaginação da personagem Kim, que dá vida à aventuras de sua heroína favorita. “Quando desenvolvemos o jogo queríamos que as pessoas se sentissem em um desenho animado, e todos os elementos visuais propõem essa característica”, explica Kako, diretor criativo do projeto.

O game está disponível nas duas unidades da Voyager, no JK Shopping e no Morumbi Town Shopping. O espaço tem várias outras experiências, como um escape room baseado na franquia Assassin's Creed. Clique aqui para saber mais.

Voyager JK Iguatemi

Dias e horários: De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 14h às 22h

Onde: Av. Pres. Juscelino Kubitscheck, 2041 – 3º piso – Vila Olímpia

Preços:

15 minutos: R$19,90 (de segunda a quinta) e R$29,90 (de sexta a domingo).

30 minutos: R$34,90 (de segunda a quinta) e R$49,90 (de sexta a domingo).

60 minutos: R$59,90 (de segunda a quinta) e R$69,90 (de sexta a domingo).

Escape: R$ 84,90 (de segunda a quinta) e R$94,90 (de sexta a domingo). Mínimo 2 pessoas para jogar Escape.

Idade:acima de 10 anos

Serviço – Voyager Morumbi Town:

Dias e horários: De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 22h

Onde: Shopping Morumbi Town – 1º Piso – Vila Andrade – São Paulo – SP

Preços:

Experiências de Escape Room* com VR: R$ 59,90 (de segunda a quinta) e R$69,90 (de sexta a domingo).

1 partida de Y.U.K.I.: R$19,90 (de segunda a domingo)

2 partidas de Space Junkies* (15 minutos): R$19,90 (de segunda a quinta) e R$29,90 (de sexta a domingo)

4 partidas de Space Junkies* (30 minutos): R$34,90 (segunda a quinta) e R$44,90 (de sexta a domingo)

* São necessárias, no mínimo, duas pessoas para jogar as experiências, que são multiplayer.