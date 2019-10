Festival Zum chega a sua nova edição no IMS

Um dos principais encontros sobre fotografia do Brasil, o Festival Zum chega a sua nova edição de sexta-feira (01) a domingo (03), no Instituto Moreira Salles, com programação gratuita envolvendo artistas, fotógrafos, editores e pesquisadores em debates e oficinas sobre a produção e a circulação das imagens.

Leia mais:

Em trama com inspirações reais, ‘Papicha’ mostra resistência ao radicalismo

Com retorno de Linda Hamilton, novo ‘Exterminador do Futuro’ traz força feminina

A abertura nesta sexta está marcada para às 18h30, com o lançamento da 17ª edição da revista "Zum". Em seguida, às 19h30, haverá um debate com a pesquisadora israelense Ariella Azoulay e a antropóloga brasileira Lilia Schwarcz.

O festival inclui também uma Feira de fotolivros, realizada no sábado, das 13h às 19h, e no domingo, das 12h às 19h. A programação completa pode ser vista no site do IMS.

Serviço

No IMS (av. Paulista, 2.424, Cerqueira César; tel.: 2842-9120). De sexta-feira (01) a domingo (03); grátis.