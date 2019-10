Veja as principais estreias nos cinemas desta quinta

Nesta quinta-feira (31), as estreias nos cinemas de São Paulo trazem diversos gêneros de filmes. Veja quais entram em cartaz:

"Intruso"

[Brasil, 2016], de Paulo Fontenele. Com Eriberto Leão e Danton Mello.

Família recebe desconhecido, que apenas o patriarca e sua esposa parecem saber o motivo de estar ali. A chegada desse hóspede exige que certas regras sejam seguidas e ninguém pode deixar a casa. Quem tenta é punido.

"Rogéria, Senhor Astolfo Barroso Pinto"

[Brasil, 2018], de Pedro Gui. Documentário.

Vida e a trajetória de Rogéria a partir da dualidade entre artista e personagem, entre Rogéria e Astolfo. Passando por todos os momentos da vida da transformista, mescla dramatizações de episódios vividos por ela e depoimentos.

"Amor em Jogo"

[Israel, 2019], de Shay Kanot. Com Gal Gadot.

Na conservadora Jerusalém, o jogador de futebol Ami é forçado pelo chefão da máfia a fingir que é gay, uma punição por ter flertado com sua namorada. Banido pelos jogadores e torcedores do time, acaba virando um herói da comunidade gay do país.

"O Exterminado do Futuro: Destino Sombrio"

[EUA, 2019], de Tim Miller. Com Arnold Schwarzenegger e Linda Hamilton.

Continuação direta de "O Exterminado do Futuro 2: O Julgamento Final", Sarah Connor aparece do nada para ajudar Grace, uma humana que recebeu melhorias internas para proteger a jovem mexicana Dani Ramos, que está sendo perseguida pelo novo Exterminador.

"Papicha"

[França, Argélia, Bélgica, Catar, 2019], de Mounia Meddour. Com Lyna Khoudri e Shirine Boutella.

Nedjema é uma jovem estudante na Argélia dos anos 1990, momento em que o país está tomado pela guerra civil. Ela se recusa a deixar que o conflito a impeça de levar uma vida normal. Porém, quando os radicais e a censura ganham força, ela decide lutar por liberdade.

"Maria do Caritó"

[Brasil, 2019], de João Paulo Jabur. Com Lília Cabral.

Maria está cansada da vida solitária que leva e quer encontrar um amor. Porém, ela é prometida pelo pai para ser entregue virgem a São Djalminha, um santo de quem ninguém nunca ouviu falar.

"A Odisseia dos Tontos"

[Argentina, 2019], de Sebastián Borensztein. Com Ricardo Darín.

Um grupo de vizinhos perde o dinheiro que seria usado para reformar uma antiga cooperativa agrícola. Assim, eles decidem preparar um minucioso plano para recuperar o que os pertence.