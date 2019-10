Edifício Copan tem sessão especial de filme de terror

Neste Halloween, você pode sentir medo de um jeito diferente. Nesta quinta-feira (31), às 20h, o edifício Copan (av. Ipiranga, 200), marco arquitetônico do centro da cidade, recebe uma sessão gratuita de cinema ao ar livre, promovida pela marca de cerveja Budweiser. Será exibido o filme “Halloween 2 – O Pesadelo Continua!”, de 1981. Para conseguir um ingresso, é necessário ir à videolocadora Video Connection, no prédio, e pedir pela fita VHS do filme, a partir das 18h. Além do ingresso, você ganha uma cerveja.