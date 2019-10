Confira os shows e peças em São Paulo desta quinta

Nesta quinta-feira (31), São Paulo recebe shows e estreias de peças de teatro que valem a visita. Veja quais são e programe-se!

Shows

Ana de Hollanda faz homenagem a Tom Jobim

Cantora desde os 16 anos, a artista tem proximidade com a obra de Tom Jobim, e o maestro será homenageado hoje, às 20h30, em repertório de clássicos, como “Chega de Saudade”.

No Sesc Paulista (av. Paulista, 119; tel.: 3170-0800). R$ 30.

Toquinho e Banda Mantiqueira juntos em releituras

O encontro apresenta homenagem à obra de Vinicius de Moraes e inclui ainda composições de Dorival Caymmi, Chico Buarque e Tom Jobim.

No Teatro Opus (av. Das Nações Unidas, 4.777, Alto de Pinheiros). Às 21h; de R$ 30 a R$ 180.

Teatro

Peça retrata genocídio da população negra

O espetáculo “Buraquinhos ou O vento é Inimigo do Picumã”, dirigido por Naruna Costa, mostra a história de um menino negro que é tido como suspeito, enquadrado e caçado por um policial. Para preservar sua vida, ele começa a correr sem parar, fazendo uma espécie de maratona pelo mundo.

No Itaú Cultural (av. Paulista, 149; tel.: 2168-1777). Desta quinta a sáb., às 20h; dom., às 19h; grátis.

Oswald recebe o espetáculo "O Livro das Maravilhas"

Livremente inspirado na obra “O Livro das Maravilhas – A Descrição do Mundo”, do mercador e viajante italiano Marco Polo (1254-1324), o espetáculo propõe uma recriação de sua viagem no século XIII, que partiu de Veneza até a atual região de Pequim.

Na Oficina Cultural Oswald de Andrade (r. Três Rios, 363, Bom Retiro; tel.: 3222-2662). Qui. e sex., às 20h; sáb.,às 18h; grátis.