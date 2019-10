Stephen King: mestre do terror ganha mostra grandiosa no CCBB em São Paulo

Se tem um cara que domina a arte do terror, ele é Stephen King. Com dezenas de livros marcantes que acabaram virando filmes, nada mais justo que uma mostra reúna essas inspirações. E ela começa nesta quarta-feira (30), no Centro Cultural Banco do Brasil, com “Stephen King: O Medo é Seu Melhor Companheiro”, que vai exibir até o dia 25 de novembro 41 produções, entre filmes e minisséries, baseadas nas obras do autor, além de cinco longas referência para seu trabalho.

Os clássicos já estão lá, como “O Iluminado”, “Cemitério Maldito”, “Conta Comigo” e Carrie, a Estranha”, mas você conhece filmes menos famosos, mas tão bons quanto essas produções? E os longas que inspiraram a criação de King? O Metro Jornal faz um apanhado para você acompanhar a mostra de um jeito diferente.

Programação paralela

A mostra sobre Stephen King terá ainda debates, palestras e masterclass, gratuitas.

Nesta quarta-feira, o debate acontece depois da exibição de “Carrie, a Estranha”, às 18h. Dia 9, às 17h, é a vez de conversa após “It, A Coisa”.

Serão duas palestras, sendo uma na quinta-feira, em sessão comentada de “O Aprendiz”, às 9h30. “Carrie, a Estranha” ganha nova exibição, seguida da palestra “Bullying e o Terror Adolescente”, dia 8, às 13h30.

Já nas masterclass, as inscrições devem ser feitas pelo e-mail [email protected] Dia 21, às 14h, tem “O Horror que Nos Rodeia: Da Literatura Para o Cinema – Parte 1”. A Parte 2 acontece no dia seguinte, no mesmo horário.

Veja a programação completa da mostra Stephen King em São Paulo:

Debates

30 de outubro – quarta-feira – 18h – Carrie, a Estranha/92 min/16 anos – Sessão seguida de debate STEPHEN KING E O CINEMA, com a cineasta Gabriela Amaral Almeida, o pesquisador Carlos Primati e os curadores Rita Ribeiro e Breno Lira Gomes

09 de novembro – sábado – 17h – It, A Coisa/134 min/16 anos – Sessão seguida de debate A LITERATURA DE TERROR NO CINEMA com a pesquisadora Laura Loguercio Cánepa, o escritor André Vianco e os curadores Rita Ribeiro e Breno Lira Gomes

Palestras

31 de outubro – quinta-feira – 9h30 – Sessão comentada: O Aprendiz/111 min/18 anos. Após a exibição palestra com a curadora Rita Ribeiro (Entrada gratuita)

08 de novembro – sexta-feira – 13h30 – Exibição de Carrie, a estranha/92 min/16 anos – Seguida da palestra "Bullying e o terror adolescente", com a curadora Rita Ribeiro (Entrada gratuita)

Master class

As aulas são gratuitas e indicadas para maiores de 16 anos; as inscrições devem ser feitas pelo e-mail [email protected]

21 de novembro – quinta-feira – 14h – Master Class O HORROR QUE NOS RODEIA: DA LITERATURA PARA O CINEMA – Parte 1, com a curadora Rita Ribeiro – 120 min/16 anos

22 de novembro – sexta-feira – 14h – Master Class O HORROR QUE NOS RODEIA: DA LITERATURA PARA O CINEMA – Parte 2, com a curadora Rita Ribeiro – 120 min/16 anos

PROGRAMAÇÃO DE FILMES

30 de outubro – quarta-feira

15h30 – Creepshow – Show de horrores – 120 min. 18 anos

18h00 – Carrie, a Estranha – 92 min. 16 anos – Sessão seguida de debate 'Stephen King e o cinema', com a cineasta Gabriela Amaral Almeida, o pesquisador Carlos Primati e os curadores Rita Ribeiro e Breno Lira Gomes

31 de outubro – quinta-feira

9h30 – Sessão comentada: O Aprendiz – 111 min. 18 anos. Após a exibição palestra com a curadora Rita Ribeiro (Entrada gratuita)

15h – A Hora do Lobisomem – 95 min. 16 anos

17h – Olhos de Gato – 94 min. 16 anos

19h – Chamas da Vingança – 124 min. 16 anos

01 de novembro – sexta-feira

14h – Pesadelos e Paisagens Noturnas: Vol 1 – 144 min. 16 anos (Entrada gratuita)

16h45 – Desafio do além – 114 min. 10 anos (Entrada gratuita)

19h – O Iluminado – 120 min. 16 anos

02 de novembro – sábado

15h – Montado na Bala – 98 min. 16 anos

17h – Sonâmbulos – 91 min. 16 anos

19h – O Aprendiz – 111 min. 18 anos

03 de novembro – domingo

14h – A Maldição – 92 min. 16 anos

16h – Na Hora da Zona Morta – 100 min. 12 anos

18h – A Metade Negra – 122 min. 18 anos

04 de novembro – segunda-feira

13h30 – Pesadelos e Paisagens Noturnas: Vol 2 – 132 min. 16 anos (Entrada gratuita)

16h – A Tempestade do Século – 256 min. 14 anos (com intervalo de 30 minutos) (Entrada gratuita)

06 de novembro – quarta-feira

14h – Vampiros de almas – 80 min. 12 anos (Entrada gratuita)

16h – Os Vampiros de Salem – 184 min. 14 anos

19h30 – Voo Noturno – 85 min. 14 anos

07 de novembro – quinta-feira

15h – Conta Comigo – 89 min. 12 anos (com interpretação em Libras) (Entrada gratuita)

17h – Às Vezes Eles Voltam – 98 min. 18 anos

19h – Cemitério Maldito – 103 min. 16 anos

08 de novembro – sexta-feira

13h30 – Exibição de Carrie, a estranha seguida da palestra "Bullying e o terror adolescente", com a curadora Rita Ribeiro – 120 min. 16 anos (Entrada gratuita)

17h – Pacto Maligno – 79 min. 16 anos

19h30 – Colheita Maldita – 93 min. 16 anos

09 de novembro – sábado

15h – Christine, O carro Assassino – 109 min. 18 anos

17h – It, A Coisa – 134 min. 16 anos – Sessão seguida de debate A LITERATURA DE TERROR NO CINEMA com a pesquisadora Laura Loguercio Cánepa, o escritor André Vianco e os curadores Rita Ribeiro e Breno Lira Gomes

10 de novembro – domingo

14h30 – À Espera de Um Milagre – 189 min. 14 anos

18h – Um Sonho de Liberdade – 142 min. 16 anos

11 de novembro – segunda-feira

14h – A Dança da Morte – Parte 1: A praga – 89 min. 16 anos (Entrada gratuita)

15h45 – A Dança da Morte – Parte 2: Os sonhos – 89 min. 16 anos (Entrada gratuita)

17h35 – A Dança da Morte – Parte 3: A traição – 90 min. 16 anos (Entrada gratuita)

19h30 – A Dança da Morte – Parte 4: A prontidão – 93 min. 16 anos (Entrada gratuita)

13 de novembro – quarta-feira

17h – O monstro do ártico – 87 min. 14 anos (Entrada gratuita)

18h45 – O Apanhador de Sonhos – 136 min. 14 anos

14 de novembro – quinta-feira

16h45 – Trocas Macabras – 120 min. 16 anos

19h – O Nevoeiro – 126 min. 16 anos

15 de novembro – sexta-feira

14h – Lembranças de Um Verão – 101 min. 14 anos

16h30 – Eclipse Total – 132 min. 16 anos

19h – Louca Obsessão – 107 min. 14 anos

16 de novembro – sábado

14h – Cemitério maldito – 103 min. 16 anos (sessão com legenda descritiva) (Entrada gratuita)

16h – A ameaça que veio do espaço – 81 min. 14 anos (Entrada gratuita)

17h45 – It – Uma Obra Prima do Medo – 192 min. 14 anos

17 de novembro – domingo

14h30 – Desespero – 131 min. 16 anos

17h – A criatura do cemitério – 89 min. 18 anos

18h45 – Na Hora da Zona Morta – 100 min. 12 anos

18 de novembro – segunda-feira

15h – O Iluminado Parte 1 – 90 min. 16 anos (Entrada gratuita)

17h – O Iluminado Parte 2 – 90 min. 16 anos (Entrada gratuita)

19h – O Iluminado Parte 3 – 90 min. 16 anos (Entrada gratuita)

20 de novembro – quarta-feira

15h – O Nevoeiro – 126 min. 16 anos (Dublado com audiodescrição) (Entrada gratuita)

17h30 – Pesadelos e Paisagens Noturnas: Vol 3 – 90 min. 16 anos (Entrada gratuita)

19h20 – Cujo – 97 min. 16 anos

21 de novembro – quinta-feira

14h – Master Class O HORROR QUE NOS RODEIA: DA LITERATURA PARA O CINEMA – Parte 1, com a curadora Rita Ribeiro – 120 min. 16 anos

16h15 – Saco de Ossos – 157 min. 16 anos

19h15 – O Iluminado – 120 min. 16 anos

22 de novembro – sexta-feira

14h – Master Class O HORROR QUE NOS RODEIA: DA LITERATURA PARA O CINEMA – Parte 2, com a curadora Rita Ribeiro – 120 min. 16 anos

16h15 – Um Sonho de Liberdade – 142 min. 16 anos

19h – O Aprendiz – 111 min. 18 anos

23 de novembro – sábado

15h30 – Arquivo X – Episódio Feitiço – 44 min. 12 anos (Entrada gratuita)

17h – A Hora do Lobisomem – 95 min. 16 anos

19h – O Sobrevivente – 101 min. 16 anos

24 de novembro – domingo

14h30 – Halloween, a noite do terror – 91 min. 18 anos (Entrada gratuita)

16h30 – Louca Obsessão – 107 min. 14 anos

18h45 – Christine, O carro Assassino – 109 min. 18 anos

25 de novembro – segunda-feira

15h – Conta comigo – 89 min. 12 anos

17h – Comboio do Terror – 97 min. 18 anos

19h20 – Carrie, a Estranha – 92 min. 16 anos

LISTA DE FILMES BASEADOS NA OBRA DE STEPHEN KING

(em ordem alfabética)

A CRIATURA DO CEMITÉRIO (Graveyard Shift)

1990, 89 min.

Direção: Ralph S. Singleton, 1990. Com David Andrews, Kelly Wolf, Stephen Macht, Andrew Divoff, Vic Polizos, Brad Dourif e Dana Packard.

Adaptação do conto Último Turno, do livro Sombras da Noite. Um operário trabalha à noite numa companhia têxtil infestada de ratos. Por "diversão", ele começa a a jogar os ratos numa máquina trituradora de algodão, até que alguém faz o mesmo com ele. Um patrão desonesto e um exterminador de ratos neurótico de guerra se esforçam para dar cabo dos roedores, contudo uma criatura muito mais perigosa e mortal começa a vitimar várias pessoas até desembocar num labirinto de esgotos e catacumbas.

Classificação: 18 anos

A DANÇA DA MORTE (The Stand)

1994, 360 min.

Direção: Mick Garris. Com Gary Sinise, Molly Ringwald, Jamey Sheridan e Laura San Giacomo. Uma mutação do vírus da gripe espalha-se mortalmente por inúmeras regiões dos EUA. Dois grupos de pessoas mostram-se imunes. Um, sonha com uma velha senhora num milharal e outro sonha com um ser diabólico. É chegada a hora de escolher de qual lado se vai lutar.

Classificação: 16 anos

À ESPERA DE UM MILAGRE (The Green Mile)

1999, 189 min.

Direção: Frank Darabont. Com Tom Hanks, ‎Michael Clarke Duncan,‎David Morse e Sam Rockwell.

Um sujeito enorme é condenado à morte por assassinar duas gêmeas. Embora professe inocência, sua sentença já foi dada, resta a ele e a seus carcereiros, a espera. Ocorreria algum milagre? Ou… Milagres?

Classificação: 14 anos

A HORA DO LOBISOMEM (Silver Bullet)

1985, 95 min.

Direção: Daniel Attias. Com Corey Haim, Gary Busey, Terry O’Quinn e Megan Follows.

Também conhecido como Bala de Prata. Uma série de assassinatos abala uma cidadezinha interiorana. Todos acham ser um serial killer, mas um jovem cadeirante sabe que é algo muito mais mortal…

Classificação: 16 anos

A MALDIÇÃO (Thinner)

1996, 92 min.

Direção: Tom Holland. Com Robert John Burke, Joe Mantegna e Lucinda Jenney.

Advogado obeso atropela e mata um cigano e graças a sua influência escapa de cumprir alguma pena. O problema é que a família do cigano roga uma praga para que ele perca peso… mas de uma maneira fatal.

Classificação: 16 anos

A METADE NEGRA (The Dark Half)

1993, 122 min.

Direção: George A. Romero. Com Thimothy Hutton, Amy Madigan, Michael Hooker e Julie Harris.

Um escritor de livros de horror adota um pseudônimo. Com o tempo, ele tenta acabar com tal nome, porém este adquire vida própria e começa a ameaçar o escritor e sua família.

Classificação: 18 anos

A TEMPESTADE DO SÉCULO (Storm Century)

1999, 257 min.

Direção: Craig R. Baxley. Com Becky Ann Baker, Kathleen Chalfant, Adam Zolotin e Adam LeFevre.

À beira de uma terrível tempestade, os habitantes de uma ilhota veem-se às voltas com um misterioso estranho que parece saber dos segredos de todos por ali…

Classificação: 14 anos

ARQUIVO X – EPISÓDIO FEITIÇO (X-Files: EpisodeChinga)

1998, 44 min.

Direção: Kim Manners. Com David Duchovny, Gillian Anderson.

Roteiro do episódio de Stephen King, para série icônica dos anos de 1990. O título do episódio é um coloquialismo espanhol para o termo “Feitiço”. A história de uma terrível boneca amaldiçoada e a destruição causada por onde quer que ela passe.

Classificação: 12 anos

ÀS VEZES ELES VOLTAM (Sometimes They Come Back)

1991, 98 min.

Direção: Tom McLoughlin. Com Tim Matheson, William Sanderson e Nicholas Sadler.

Professor tentar retornar à cidade onde nasceu e começar do zero, contudo pessoas começam a morrer e até os assassinos de seu irmão, já devidamente mortos, reaparecem.

Classificação: 18 anos

CARRIE, A ESTRANHA (Carrie)

1976, 92 min.

Direção: Brian De Palma. Com Sissy Spacek, Piper Laurie e John Travolta.

Sinopse: Adolescente excessivamente tímida tem dificuldades em lidar com sua classe escolar e com os delírios religiosos da mãe. Aos poucos ela percebe que tem certas habilidades especiais que ninguém mais possui.

Classificação: 16 anos

CEMITÉRIO MALDITO (Pet Sematary)

1989, 103 min.

Direção: Mary Lambert. Com Denise Crosby, Fred Gwynne e Dale Midkiff.

Uma família vai morar numa casa desolada bem no meio de uma estrada perigosamente movimentada. Com a morte do gato de estimação, coisas muito estranhas começam a acontecer.

Classificação: 16 anos

CHAMAS DA VINGANÇA (Firestarter)

1984, 124 min.

Direção: Mark L. Lester. Com Drew Barrymore, Heather Locklear, George C. Scott e ArtCarney.

A filha de um casal que passou por certas experiências na infância, adquire o poder de manipular o fogo. Logo, ela começa a ser perseguida por uma estranha agência.

Classificação: 16 anos

CHRISTINE, O CARRO ASSASSINO (Christine)

1983, 109 min.

Direção: John Carpenter. Com Keith Gordon, Alexandra Paul e Harry Dean Stanton.

Um Plymouth Fury, 1958, vermelho, torna-se a obsessão de um jovem apaixonado por carros antigos. O que ele não esperava é que a recíproca fosse verdadeira. E mortal.

Classificação: 18 anos

COLHEITA MALDITA (Children of The Corn)

1984, 93 min.

Direção: Fritz Kiersch. Com Linda Hamilton, John Franklin e Peter Horton.

Uma seita bizarra de crianças se reúne num milharal decidindo quem vive ou morre. Algo de sobrenatural parece estar sempre à espreita.

Classificação: 16 anos

COMBOIO DO TERROR (Maximum Overdrive)

1986, 97 min.

Direção: Stephen King. Com Stephen King, Emilio Estevez, Laura Harrington e Pat Hingle.

Vagamente inspirado no conto “Caminhões”, mais um do livro “Sombras da Noite”, único filme dirigido por Stephen King. Trata-se de uma revolta de máquinas, mais especificamente de grandes caminhões.

Classificação: 18 anos

CONTA COMIGO (Stand by Me)

1986, 89 min.

Direção: Rob Reiner. Com Will Wheaton, River Phoenix, Corey Feldman e Kiefer Sutherland.

Um escritor recorda uma perigosa aventura vivida com os amigos no verão de 1959. Ritos de passagem e a mais pura beleza da juventude.

Classificação: 12 anos

CREEPSHOW – ARREPIO DO MEDO (Creepshow)

1982, 100 min.

Direção: George A. Romero. Com Hal Holbrook, Adrienne Barbeau, Leslie Nielsen e Ted Danson.

Um pai tira das mãos do filho, a revista Creepshow e joga no lixo. Com o vento abrindo as páginas, revelam-se histórias como a de um pai vingativo morto-vivo, um meteoro que cai numa fazenda afetando a plantação e ao próprio fazendeiro, um casal de adúlteros voltando da morte, uma caixa com algo vivo dentro e um monte de baratas.

Classificação: 18 anos

CUJO (Idem)

1983, 97 min.

Direção: Lewis Teague. Com Dee Wallace e Ed Lauter.

Um dócil cão São Bernardo, mordido por um morcego-vampiro, torna-se um monstro terrível, aprisionando uma mulher e seu filho dentro de um carro quebrado, sob um calor escaldante.

Classificação: 16 anos

DESESPERO (Stephen King’s Desperation)

2006, 131 min.

Direção: Mick Garris. Com Tom Skerritt, Ron Perlman, Annabeth Gish e Charles Durning.

Casal cruzando a estrada é detido pela figura pra lá de sinistra de um xerife, aparentando desequilíbrio. Paulatinamente eles vão percebendo que algo sobrenatural ronda aquele sujeito e sua cidade…

Classificação: 16 anos

ECLIPSE TOTAL (Dolores Claiborne)

1995, 132 min.

Direção: Taylor Hackford. Com Kathy Bates, Jennifer Jason Leigh,Judy Parfitt e Christopher Plummer.

Uma jornalista investiga a vida de uma viúva suspeita de matar duas pessoas. Mal sabe ela que isso provocará mudanças em sua própria vida.

Classificação: 16 anos

IT, A COISA (It)

2017, 134 min.

Direção: Andrés Muschietti. Com Bill Skarsgård, Finn Wolfhard, Javier Botet e Nicholas Hamilton.

Segunda adaptação do livro homônimo de Stephen King. Por séculos, o palhaço assassino Pennywise persegue os moradores de uma pequena cidade, até que um grupo de garotos decide enfrentá-lo custe o que custar…

Classificação: 16 anos

IT – UMA OBRA PRIMA DO MEDO (It)

1990, 192 min.

Direção: Tommy Lee Wallace. Com Tim Curry, Richard Thomas, Seth Green e Anette O’Toole.

Um grupo de crianças defronta-se com o Mal encarnado num aterrorizante indivíduo vestido de palhaço. Por muito pouco o grupo sobrevive. Agora, trinta anos depois, ele está de volta. E o grupo precisa formar-se novamente.

Classificação: 14 anos

LEMBRANÇAS DE UM VERÃO (Hearts in Atlantis)

2001, 101 min.

Direção: William Goldman. Com Anthony Hopkins, Anton Yelchin e Mika Boorem.

Baseado num dos livros mais vendidos de Stephen King. A convivência de um jovem com um homem idoso e misterioso transforma-lhe completamente a visão de vida.

Classificação: 14 anos

LOUCA OBSESSÃO (Misery)

1990,0 107 min.

Direção: Rob Reiner. Com Kathy Bates, James Caan e Lauren Bacall.

Famoso escritor sofre sério acidente próximo à casa de sua fã número um. Ela se compromete a cuidar dele, quando acaba tendo acesso a seu próximo livro e descobre que sua personagem preferida irá morrer…

Classificação: 14 anos

MONTADO NA BALA (Riding The Bullet)

2004, 98 min.

Direção: Mick Garris. Com Jonathan Jackson, David Arquette e Barbara Hershey.

Após o falecimento do pai e de tentar o suicídio por conta de uma namorada, sujeito acaba fascinado pela ideia de morte. Ao socorrer sua mãe, a ida ao hospital torna-se uma jornada bizarra de pânico e mistério.

Classificação: 16 anos

NA HORA DA ZONA MORTA (The Dead Zone)

1983, 100 min.

Direção: David Cronenberg. Com Christopher Walken, Martin Sheen e Brooke Adams.

Após sofrer um grave acidente, professor de literatura desperta de um longo coma e começa a adivinhar o futuro das pessoas, na forma de tragédias.

Classificação: 12 anos

O APANHADOR DE SONHOS (Dreamcatcher)

2003, 136 min.

Direção: Lawrence Kasdan. Com Morgan Freeman, Jason Lee e Thimothy Olyphant.

Os mistérios da mente humana, uns terríveis parasitas alienígenas e um militar beirando a insanidade. Um grupo de amigos em guerra contra a destruição do planeta.

Classificação: 14 anos

O APRENDIZ (Apt Pupil)

1998, 111 min.

Direção: Bryan Singer. Com Ian McKellen, Brad Renfro, Joshua Jackson, Mickey Cottrell e Michael Reid.

Um jovem descobre-se fascinado pela história do nazismo, até que esse fascínio assume conotações perigosas, quando ele descobre que um velho vizinho é um comandante nazista procurado pela polícia.

Classificação: 18 anos

O ILUMINADO (The Shinning)

1980, 120 min.

Direção: Stanley Kubrick. Com Jack Nicholson, Shelley Duvall, Scatman Crothers e Danny Lloyd.

Escritor em crise, aceita a proposta de, junto à esposa e o filho pequeno, hospedar-se num hotel afastado, durante um rigoroso inverno. Ali, ele terá todo o isolamento necessário para escrever… Mas, estarão mesmo isolados?

Classificação: 16 anos

O ILUMINADO (The Shinning)

1997, 273 min.

Direção: Mick Garris. Elliott Gould, Melvin Van Peebles, Pat Hingle e Rebecca De Mornay.

A adaptação mais fiel do livro de Stephen King. Produzido para a TV. Escritor em recuperação de alcoolismo torna-se o zelador de um hotel amaldiçoado, levando consigo a esposa e o filho.

Classificação: 16 anos

O NEVOEIRO (The Mist)

2007, 126 min.

Direção: Frank Darabont. Com Thomas Jane, Laurie Holden e Marcia Gay Harden.

Numa cidade do interior, uma tempestade traz misteriosa neblina. Um pintor e seu filho refugiam-se num pequeno mercado e observam que do tal nevoeiro saem terríveis criaturas assassinas.

Classificação: 16 anos

O SOBREVIVENTE (The Running Man)

1987, 101 min.

Direção: Paul Michael Glaser. Com Arnold Schwarzenegger, Yaphet Kotto, María Conchita Alonso.

Em 2017, durante um colapso econômico, os EUA vivem sob um estado policial e autoritário. Um programa de TV de muita audiência é um reality show mortal chamado O Sobrevivente.

Classificação: 16 anos

OLHOS DE GATO (Cat’sEye)

1985, 94 min.

Direção: Lewis Teague. Com Drew Barrymore, James Woods e Alan King.

Três histórias: uma terrível clínica para fumantes, uma aposta entre duas pessoas e uma criança perseguida por uma monstruosa criatura. Duas destas histórias são do livro Sombras da Noite.

Classificação: 16 anos

OS VAMPIROS DE SALEM (Salem’s Lot)

1979, 184 min.

Direção: Tobe Hooper. Com James Mason, David Soul e Lance Kerwin.

No interior dos EUA, um escritor começa a investigar misteriosos assassinatos, enquanto sua cidade vai aos poucos sendo infestada por vampiros.

Classificação: 14 anos

PACTO MALIGNO (Mercy)

2014, 79 min.

Direção: Peter Cornwell. Com Chandler Riggs, Frances O'Connor, Dylan McDermott, Mark Duplass e Hana Hayes.

Uma mãe solteira e seus dois filhos se mudam para uma velha casa de uma avó que teve derrame, o que resultou em sequelas psicológicas e físicas. E o que se torna cada vez mais sabido é que a tal senhora pode guardar segredos. E segredos terríveis.

Classificação: 16 anos

PESADELOS E PAISAGENS NOTURNAS (Nightmares and Dreamscapes)

2006, Vol 1 – 153 min., Vol 2 – 134 min., Vol 3 – 89 min.

Direção: Rob Bowman e Mikael Salomon. Com William Hurt, William H. Macy e, Tom Berenger.

Baseado em oito contos do livro homônimo, histórias curtas que vão de brinquedos assassinos a uma cidade sem saída, um personagem literário, o sonho de um mundo em paz, uma pintura que ganha vida e um tesouro escondido, o veneno de cobra e lendas mortas do rock. Classificação: 16 anos

SACO DE OSSOS (Bag of Bones)

2012, 157 min.

Direção: Mick Garris. Com Pierce Brosnan, Melissa George e Annabeth Gish.

Célebre escritor não consegue superar a morte da esposa e procura paz e sossego numa cabana próxima a um lago, onde conhece uma jovem viúva e sua filha. Isso até os fantasmas começarem a aparecer…

Classificação: 16 anos

SONÂMBULOS (Sleepwalkers)

1992, 91 min.

Direção: Mick Garris. Com Mädchen Amick, Brian Krause, Alice Krige e Ron Perlman.

Adolescente se apaixona por um jovem misterioso no colégio, sem saber que ele e sua mãe se alimentam da vitalidade de garotas virgens. Incesto e um toque de erotismo, numa trama surpreendente.

Classificação: 16 anos

TROCAS MACABRAS (Needful Things)

1993, 120 min.

Direção: Fraser Clarke Heston. Com Max Von Sidow, Bonnie Bedelia, Ed Harris e Amanda Pkummer.

Um antiquário abre suas portas numa pequena e pacata cidade. Seu proprietário parece saber o desejo de cada habitante e acaba satisfazendo-os com uma condição: que um morador pregue uma peça no outro. Logo a cidade é tomada por inúmeros incidentes fatais.

Classificação: 16 anos

UM SONHO DE LIBERDADE (Shawnshawk Redemption)

1994, 142 min.

Direção: Frank Darabont. Com Tim Robbins, Morgan Freeman, Bob Gunton e William Sadler.

A vida dura do presídio. Condenado a duas penas perpétuas, pela morte da esposa e do amante dela, sujeito inocente passa duras fases na cadeia, enquanto planeja sua fuga.

Classificação: 16 anos

VOO NOTURNO (RedEye)

1997, 85 min.

Direção: Mark Pavia. Com Miguel Ferrer, Julie Entwisle, Dan Monahan e Michael H. Moss.

Repórter sensacionalista investiga um serial killer de pilotos que bem pode ser um… Vampiro!

Classificação: 14 anos

LISTA DE FILMES REFERÊNCIA PARA STEPHEN KING

(em ordem alfabética)

A AMEAÇA QUE VEIO DO ESPAÇO (It Came From Outer Space)

1953, 81 min.

Direção: Jack Arnold. Com Richard Carlson, Barbara Rush, Charles Drake, Joe Sawyer, Russell Johnson e Kathleen Hughes Vagamente inspirado no conto The Meteor de Ray Bradbury. Um professor testemunha a queda de um meteoro no deserto do Arizona. O tal meteoro revela-se na verdade, uma nave extraterrestre, pilotada por seres monstruosos, contudo de índole aparentemente pacífica. Mesmo assim, sua forma física assusta, o que os obriga a metamorfosear-se em humanos, tornando a situação cada vez mais drástica.

Classificação: 14 anos

DESAFIO DO ALÉM (The Haunting)

1963, 114 min.

Direção: Robert Wise. Com Julie Harris, Claire Bloom, Richard Johnson, Russ Tamblyn, Fay Compton e Rosalle Crutchley

Inspirado no romance Assombração da Casa da Colina, de Shirley Jackson, este filme é uma referência para o tema "Mansão mal-assombrada". Três pessoas são recrutadas para passar uns dias no referido imóvel, a estudar seus fenômenos. Entre a ciência e o sobrenatural, este trio terá de lutar pela própria sanidade e sobrevivência.

Classificação: 10 anos

HALLOWEEN, A NOITE DO TERROR (Halloween)

1978, 91 min.

Direção: John Carpenter. Com Donald Pleasence, Jamie Lee Curtis, Tony Moran, Nancy Kyes, P.J. Soles, Charles Cyphers, Kyle Richards, Brian Andrews e John Michael Graham

No dia do feriado de Halloween, um jovem comete um assassinato. Um tanto atordoado, o garoto é levado ao manicômio em caráter definitivo. Anos depois, já adulto, ele consegue escapar e retorna à cidade onde tudo começou, em busca de mais vítimas. Obra que praticamente inaugurou o (sub) gênero "assassino imortal".

Classificação: 18 anos

O MONSTRO DO ÁRTICO (The Thing from Another World)

1951, 87 min.

Direção: Christian Nyby, Howard Hawks. Com Kenneth Tobey, Margaret Sheridan, James Arness, Robert Cornthwaite, James Young e Dewey Martin

Adaptado do conto “Who GoesThere!” de John W. Campbell Jr. Criatura alienígena hibernando nalgum lugar do círculo polar ártico, é despertada por uma expedição e começa uma trilha de violência e mortes. Clássico de ficção científica e horror.

Classificação: 14 anos

VAMPIROS DE ALMAS (Invasion of the Body Snatchers)

1956, 80 min.

Direção: Don Siegel. Com Kevin McCarthy, DanaWynter, Larry Gates, King Donovan, Carolyn Jones, Jean Willes, Ralph Dumke, Virginia Christine e Tom Fadden

Uma das obras mais adaptadas para o cinema (até o momento teve quatro adaptações), baseada no livro The Body Snatchers, de Jack Finney.

Numa pequena cidade fictícia, sementes vindas do espaço entranham-se no solo de toda a Terra, desenvolvendo-se como grandes vagens e tomando formas humanas, substituindo aos poucos a população do planeta.

Classificação: 12 anos

SERVIÇO

MOSTRA STEPHEN KING – O MEDO SEU MELHOR COMPANHEIRO

Realização: Centro Cultural Banco do Brasil

Local: Centro Cultural Banco do Brasil São Paulo – Cinema

Data: de 30 de outubro a 25 de novembro

Programação em: bb.com.br/cultura