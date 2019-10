Netflix revela trailer da segunda temporada de 'The End of the F***ing World'

"The End of the F***ing World", mais uma das séries da Netflix que foi renovada, teve um trailer da segunda temporada divulgado pelo serviço de streaming nesta quarta-feira (30).

A prévia é totalmente focada em Alyssa, uma das protagonista do primeiro ano vivida pela atriz Jessica Barden. Uma das cenas reveladas que promete repercutir na trama é o casamento da personagem.

Os novos episódios do programa chegam à plataforma no dia 5 de novembro. A primeira temporada inteira está disponível na Netflix.

Veja o trailer: