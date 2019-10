MasterChef - A Revanche: ‘Eu me abalei emocionalmente desta vez’, conta Vanessa

O dia na cozinha do MasterChef – A Revanche não foi nada fácil para Vanessa Vagnotti. A capixaba foi eliminada nesta terça-feira, 29, após um duelo eliminatório contra Sabrina Kanai. Porém, antes de chegar nessa situação, ela passou por mais duas provas intensas, começando pela Caixa Misteriosa que trouxe o prato que a fez sair do MasterChef pela primeira vez.

"Foi uma viagem no túnel do tempo. Parecia que eu tinha feito essa receita ontem. E não foi somente a imagem física, mas a derrota emocional, aquela escassez de elementos harmônicos", explicou em entrevista ao Portal da Band. Apesar de ter tentado agradar os chefs Henrique Fogaça, Paola Carosella e Erick Jacquin com um prato totalmente novo, a capixaba não se saiu bem.

"O que aconteceu foi meio que a lei do karma. Escolhas malfeitas lá atrás vem surtir efeito no hoje. Então, eu não tinha como reproduzir um prato melhor com aqueles ingredientes. Por anos, eu imaginei trazer um tortellini in brodo, mas eu não tinha os elementos que eu queria. Então, baseado no que os jurados tinham falado que parecia uma sobremesa, eu resolvi ir para essa área", completou.

Sem garantir o mezanino nesta etapa, Vanessa foi para a prova de pressão, na qual teve de preparar um frango inteiro frito acompanhado de um molho. "Eu e esse bichinho que bica não nos damos bem. Acho que a pior parte foi a falta de empatia, mas me prejudicou eu me atrapalhar com a fritadeira e o fogão. Parecia um negócio! Uma energia pesada que, de repente, eu mesma estava trazendo para minha cozinha, infelizmente", disse.

Com dificuldades para manusear os equipamentos, a capixaba achava que iria direto para a prova de eliminação. "Eu tinha certeza de que eu não iria entregar nada. Foi uma vitória ter, pelo menos, entregue algo. E a Paola ainda falou que estava crocante, gostoso, apesar de sem tempero. Mas tempero é tempo. A mágica vai até certo ponto", afirmou.

No duelo eliminatório, a participante teve de preparar um menu completo utilizando queijos em todos os pratos. "Foi difícil 'pra caramba' e o pior é você não ter tempo para elaborar uma lista, nem que seja na cabeça, para ir ao mercado. Se com um prato você vai no mercado e já esquece ingredientes, imagina com três. Deu um frio na barriga quando eu vi que tinha esquecido [um item obrigatório]. Eu ainda ia pegar o cream cheese, que tava para mesclar, mas não sei porque esqueci", relembrou.

Apesar de ter sido eliminada neste episódio, Vanessa garante ao final que ficou contente com a sua participação. "Sob pressão, é realmente muito difícil. Eu preciso de um pouco mais de paz para cozinhar. Sinto em falar, mas acho que realmente chegou o meu momento aqui, porque eu estou emocionalmente cansada. Eu me abalei emocionalmente desta vez. Quem for o vencedor, vai ser um baita campeão, porque MasterChef é mais do que cozinhar bem ou mal. É equilíbrio físico, mental, espiritual e emocional", finalizou.

