Maria Bethânia e João Carlos Martins se juntam para show em São Paulo

Maria Bethânia faz uma apresentação especial no Espaço das Américas, em São Paulo, nesta quarta-feira (30). A cantora se junta ao maestro João Carlos Martins para cantar alguns de seus grandes sucessos da carreira.

As canções da irmã de Caetano Veloso terão arranjos musicais feitos exclusivamente pela Orquestra Bachiana. Martins será o regente do do grupo.

Os ingressos podem ser adquiridos no próprio local do show ou no site da Ticket 360.

Serviço

No Espaço das Américas (r. Tagipuru, 795, Barra Funda; tel.: 3868-5860). Nesta quarta-feira (30), às 19h30; De R$ 140 a R$ 680.