Kevin Hart mostra rotina de recuperação após acidente de carro

No início de setembro Kevin Hart sofreu um grave acidente de carro em Calabasas, nos Estados Unidos. O ator utilizou a conta do Instagram nesta quarta-feira (30) para mostrar a sua rotina de recuperação após o ocorrido.

Leia mais:

Netflix revela trailer da segunda temporada de ‘The End of the F***ing World’

The Offspring e Bad Religion levam calor californiano a São Paulo

Com o início da alta no hospital, a publicação conta com a narração do comediante e exibe cenas de seus exercícios de fisioterapia e musculares. Cenas com familiares e amigos dele também são reveladas.

Hart afirma na postagem que começou a ter uma visão diferente da vida depois do acidente. "Tenho uma nova perspectiva", afirma o ator.

O próximo projeto do artista a ser lançado é a sequência de "Jumanji: Bem-Vindo à Selva". O filme estreia em dezembro nos Estados Unidos e em janeiro de 2020 no Brasil.

Veja o post de Hart: