Homão! Rodrigo Hilbert constrói o berço da filha

Ele não para de reforçar sua fama de homão da p…. Rodrigo Hilbert acabou de ser papai novamente e compartilhou em suas redes sociais mais um de seus feitos de faz-tudo: o ator e apresentador construiu, do zero, o bercinho de Maria Manoela, sua filha caçula com Fernanda Lima, nascida no último domingo (27).

O vídeo tem mais de 343 mil visualizações e foi comentado pelos amigos famosos do casal. Ivete Sangalo foi uma delas. "Que bacana Rodrigo. Ela vai ter sonhos lindos nesse berço que o paizinho dela fez. Beijo em Nanda", escreveu Veveta. Claudia Leitte também elogiou: "Que lindo! Deus abençoe", disse ela.

O ator David Junior agradeceu em nome da homarada. "Elevando nosso nível como sempre", brincou o ator, o Ramon da novela "Bom Sucesso".

O chef Felipe Bronze, colega de Hilbert no canal GNT, onde apresenta o programa de culinária "Tempero de Família", resumiu: "Ídolo".

A fama de Rodrigo Hilbert se deu muito às coisas que 'apronta' em seu programa. Já construiu uma churrasqueira completa, relembrando seu passado de serralheiro, já fez crochê com convidadas da atração e, claro, cozinha como se fosse muito fácil.

Veja abaixo a construção do berço: