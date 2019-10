Com gráficos impressionantes, Death Stranding ganha trailer

Previsto para ser lançado no próximo dia 8 de novembro, Death Stranding ganhou aquele que deve ser seu último trailer antes do início das vendas exclusivas para PS4, neste primeiro momento. O game é o primeiro da companhia e seu diretor Hideo Kojima após a dissolução da empresa como subsidiária da Konami em 2015 e deverá ser lançado para PC na metade do ano que vem.

O vídeo destaca breves cenas de gameplay e detalhes da história de Sam Bridges, que deverá enfrentar um mundo completamente transformado por um evento cataclísmico. Carregando as últimas esperanças de um futuro, Sam embarca em uma jornada para reconstruir o mundo aniquilado, um passo de cada vez.

Confira o trailer:



O elenco conta com os atores Norman Reedus, Troy Baker, Mads Mikkelsen, Léa Seydoux e Lindsay Wagner. O diretor Guillermo del Toro também participará do jogo, mas sua voz e movimentos serão capturados por outra pessoa.