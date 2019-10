Velório de Jorge Fernando é aberto ao público; corpo será cremado nesta terça

O velório do ator e diretor Jorge Fernando teve início às 8h desta terça-feira (28) na Sala Marília Pêra, no Teatro Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro. O público poderá participar da cerimônia até às 10h. Depois o local será reservado a amigos e familiares.

Jorginho, como era conhecido, morreu de parada cardíaca, aos 64 anos, no domingo (26). A cerimônia de cremação será ainda nesta terça no Cemitério da Penitência, no Caju, na zona portuária da capital fluminense.

Veja também:

Jorge Fernando: Em quase 40 anos atrás das câmeras, diretor criou ‘grife’ na TV

Atores, músicos e apresentadores se manifestam sobre morte de Jorge Fernando