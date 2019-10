Novo trailer de 'O Mandaloriano' traz referências clássicas a 'Star Wars'

"O Mandaloriano", série que encabeçará o universo de "Star Wars" na plataforma do Disney+, ganhou mais um trailer cheio de ação e referências.

A prévia liberada pela empresa do Mickey Mouse mostra o caráter cinematográfico do projeto, com um orçamento mais alto do que de costume para um produto desse estilo. Portanto, naves e criaturas desfilam por todo o vídeo.

Além disso, alguns elementos da trama conversam diretamente os filmes clássicos. Há um personagem, por exemplo, que aparece preso em carbonita; Han Solo (Harrison Ford) sofreu a mesma consequência em "O Império Contra-Ataca".

O elenco também demonstra o forte investimento da Disney na série. Nomes como Pedro Pascal ("Game of Thrones"), Gina Carano ("Velozes e Furiosos 6"), Carl Weathers ("Rocky") e Giancarlo Esposito ("Breaking Bad") estão na lista de intérpretes.

"O Mandaloriano" estreia no dia 12 de novembro no Disney+, mesma data de lançamento do serviço de streaming.

Veja o trailer: