Projeto Música de Câmara traz obras de Beethoven

O projeto Música de Câmara, em São Paulo, segue a sua diversificada programação musical no Teatro Opus, palco multiuso que abriga shows, artes cênicas, palestras, encontros corporativos, com três grandes obras de Beethoven: “Sonata Kreutzer”, “Variações Judas Macabeu” e “Trio Fantasma”.

A performance comandada por Cármelo de los Santos (violino), Hugo Pilger (violoncelo) e Paulo Gori e Sergio Melardi (piano) acontece, nesta terça-feira (29), a partir das 20h30. Os ingressos já estão à venda em Uhuu.com. Mais informações no serviço abaixo.

Música de Câmara – De setembro a dezembro o espaço receberá programação rica e diversa em iniciativa que tem como objetivo tornar a música de concerto acessível ao público. No programa obras de Mozart, Piazzolla, Strauss, Villa-Lobos, entre mais clássicos e contemporâneos.

As apresentações, com duração aproximada de 90 minutos, ocorrerão nos dias 17 de setembro, 1 e 29 de outubro, 21 de novembro e 4 de dezembro a preços populares – R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada) e estão à venda em Uhuu.com. Confira programa e serviço completos abaixo.

SERVIÇO

Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, e Grupo Zaffari apresentam

PROAC – Lei de Incentivo à Cultura do Estado de São Paulo

Patrocínio: Záffari

Curadoria: Sérgio Melardi

Produção: Opus Promoções

Realização: Interarte Produções Artísticas, Governo do Estado de São Paulo e Secretaria da Cultura

PROGRAMAÇÃO:

Dia 29 de outubro

Terça-feira, às 20h30

Beethoven

Cármelo de los Santos (violino), Hugo Pilger (violoncelo), Paulo Gori e Sérgio Melardi (piano).

Programa :

Sonata para violino e piano Op. 47, em Lá maior – Kreutzer

Variações para violoncelo e piano em Sol maior sobre um tema de Haendel, “Judas Macabeu”, WoO 45

Trio Op. 70 nº 1 em Ré Maior – Trio Fantasma

Dia 21 de novembro

Quinta-feira, às 20h30

Quarteto Carlos Gomes

Cláudio Cruz (violino), Adonhiran Reis (violino), Gabriel Marin (viola) e Alceu Reis (violoncelo)

Programa: Piazzolla, Guinga e Debussy

Dia 04 de dezembro

Quarta-feira, às 20h30

Do Cabaré ao Teatro

Programa: piano solo, piano a 6 mãos (Rachmaninoff), canções de Kurt Weill e Strauss (com arranjo para piano, canto e violino), trio para cordas e piano (Mendelssohn, Dvorak), peças dançantes para violino e piano (danças romenas, czardas)

Pianosofia: Cristian Budu, Yuri Pingo e Leandro Roverso (piano), Joyce de Souza (mezzo-soprano), Hanan Santos (violino) e Juan Rogers (violoncelo).

Sessões

DATA HORÁRIO 17/09, terça-feira 20h30 01/10, terça-feira 20h30 29/10, terça-feira 20h30 21/11, quinta-feira 20h30 04/12, quarta-feira 20h30

Ingressos

SETOR MEIA-ENTRADA INTEIRA Plateia Baixa R$ 20,00 R$ 40,00 Plateia Alta R$ 20,00 R$ 40,00 Balcão Nobre R$ 20,00 R$ 40,00

Capacidade: 751 pessoas

Acesso para deficientes

Estacionamento:

Self

Período Valor Até 2h R$13,00 2h a 3h R$16,00 3h a 4h R$19,00 4h a 5h R$22,00 5h a 6h R$28,00 6h a 7h R$34,00 Demais horas R$3,00

Valet

Período Valor Até 1h R$18,00 Demais horas R$12,00

Horário de funcionamento:

Segunda a sexta: 10h às 22h (ou até o final do espetáculo)

Domingos e feriados: 10h às 22h (ou até o final do espetáculo)