Prequel de Game of Thrones é cancelado pela HBO

Temos uma notícia para os fãs de "Game of Thrones" que pode ser boa ou ruim, dependendo de sua opinião a respeito da produção de um prequel da história, que vinha sendo discutida pela HBO. Segundo o site Entertainment Weekly, a nova série, que seria ambientada milhares de anos antes da original, foi cancelada antes mesmo de estrear.

Os planos foram limados nesta semana, mesmo depois de um piloto já ter sido completamente filmado na Irlanda da Norte no início deste ano. A série de vida curtíssima tinha Jane Goldman como showrunner e Naomi Watts como protagonista. Segundo o site Entertainment Weekly, a HBO preferiu não levar o projeto adiante.

Ao que tudo indica, a empresa preferiu investir em um segundo prequel, que foca na guerra civil Targaryen, cerca de 100 anos antes do início da série que é a maior ganhadora de Emmys da história. O projeto ainda não recebeu um pedido de piloto, mas acredita-se que isso deve acontecer agora, com a exclusão do projeto anterior.

O projeto

A série vinha sendo chamada informalmente de "The Long Night", mas, segundo o jornal The Sun, as pessoas envolvidas no projeto também se referiam ao projeto como "Bloodmoon).

A série seria ambientada cinco mil anos antes dos acontecimentos de "Game of Thrones" e acompanharia os primeiros habitantes de Westeros, conhecidos como Filhos da Floresta.

Além de Naomi Watts, que não teve o nome da personagem revelado, o elenco contava ainda com nomes famosos em produções britânicas na TV, cinema e teatro: Josh Whitehouse (da série "Poldark"), Naomi Ackie ("Lady Macbeth"), Denise Gough ("O Menino que Queria Ser Rei"), Jamie Campbell Bower ("Sweeney Todd") , Sheila Atim ("Bounty Hunters"), Ivanno Jeremiah ("Cold Feet"), Georgie Henley ("As Crônicas de Narnia"), Alex Sharp ("Como Falar com Garotas em Festas" ) e Toby Regbo ("Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald").

O autor da série de livros, George R. R. Martin, estava envolvido na produção.