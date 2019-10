Com peças e livros, coletivo debate cena negra contemporânea

O Coletivo Ponte Elemento Per, formado pelo ator e diretor Luciano Mendes de Jesus, o músico e ator Salloma Salomão e a atriz, produtora e arte-educadora Rita Teles, lançam na noite desta terça-feira (29), no Itaú Cultural (av. Paulista, 149; tel.: 2168-1776), “Cenas Negras em Encruzilhadas – Áfricas + Américas”.

O projeto parte das geografias distintas dos estados de Minas Gerais e São Paulo, no Brasil, e do Alabama, nos Estados Unidos, para fazer uma amostragem de diferentes perspectivas da cena negra contemporânea.

A abertura hoje, às 20h, marca o lançamento do livro “Negras Insurgências – Teatro e Dramaturgias Negras em São Paulo: Perspectivas Históricas, Teóricas e Práticas”. A programação, gratuita, segue ao longo do mês de novembro, com mais três debates e três espetáculos teatrais, e pode ser vista no site do Itaú Cultural.