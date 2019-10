Masterchef - A Revanche: Cozinheiros enfrentam Caixa Misteriosa nesta terça

Nesta terça-feira, 29, às 22h45, os nove participantes de MasterChef – A Revanche vão enfrentar a primeira Caixa Misteriosa da temporada. Debaixo das caixas eles encontrarão os pratos que causaram suas eliminações. Cada cozinheiro poderá refazer o prato que o tirou da competição ou então usar os mesmos ingredientes para criar uma nova receita. Os melhores estarão salvos e o pior já estará na prova de eliminação.

Os competidores que tiveram uma performance mediana na Caixa Misteriosa terão uma segunda chance para se salvar. Numa mini prova de pressão, eles deverão cortar um frango inteiro em oito pedaços e, em seguida, empanar e fritar essas partes. Além do frango frito empanado, eles terão que servir um molho que combine com a receita. O autor do pior prato vai para o duelo final.

Na prova eliminatória, os cozinheiros deverão fazer um menu completo utilizando pelo menos um queijo diferente em cada passo. Os diferentes queijos devem aparecer nos pratos e formar um conjunto coerente dentro do menu. O autor do pior menu deixa a competição.

O MasterChef – A Revanche é um formato da Endemol Shine Group, produzido pela Endemol Shine Brasil em uma co-produção com a Band e o Discovery Home & Health. O programa vai ao ar todas às terças-feiras, às 22h45, na tela da Band (com transmissão simultânea no aplicativo da emissora para dispositivos móveis). A atração também vai ao ar às sextas-feiras, às 20h30, no Discovery Home & Health.

Todo domingo, às 22h30, Ana Paula Padrão comanda o MasterChef Para Tudo. O programa reapresenta o episódio exibido às terças com conteúdo especial.