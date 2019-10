Halloween: Adaptações de quadrinhos lideram fantasias mais populares do cinema este ano

O Halloween acontece na quinta-feira (31) e nada melhor do que ir às festas fantasias para comemorar. Seguindo as tendências do cinema de 2019, dois personagens do universo dos quadrinhos lideram à popularidade de looks para a data.

Segundo o serviço de streaming FandangoNOW em revelação à Entertainment Weekly, a Capitã Marvel tem o visual feminino mais escolhido, enquanto o Coringa lidera a preferência no meio masculino.

A personagem da Casa das Ideias foi encarnada por Brie Larson este ano em um longa solo e em 'Vingadores: Ultimato". Já o vilão do Batman chegou aos cinemas na pele de Joaquin Phoenix em uma história de origem no início do mês.

Veja a lista completa do FandangoNOW:

Fantasias inspiradas em personagens femininas que apareceram no cinema este ano:

Capitã Marvel (Brie Larson, Capitã Marvel) Rey (Daisy Ridley, Star Wars: A Ascensão Skywalker) Malévola (Angelina Jolie, Malévola: A Dona do Mal) Viúva Negra (Scarlett Johansson, Vingadores: Ultimato) Princesa Jasmine (Naomi Scott, Aladdin) Okoye (Danai Gurira, Vingadores: Ultimato) Nebula (Karen Gillan, Vingadores: Ultimato) Red (Lupita Nyong'o, Nós) Dora (Isabela Moner, Dora e a Cidade Perdida) May Queen (Florence Pugh, Midsommar: O Mal Não Espera a Noite)

Fantasias inspiradas em personagens masculinos que apareceram no cinema este ano:

Coringa (Joaquin Phoenix, Coringa) Homem-Aranha (Tom Holland, Homem-Aranha: Longe de Casa) Capitão América (Chris Evans, Vingadores: Ultimato) Pennywise (Bill Skarsgård, It: Capítulo 2) Thor (Chris Hemsworth, Vingadores: Ultimato) Homem de Ferro (Robert Downey Jr., Vingadores: Ultimato) Hulk (Mark Ruffalo, Vingadores: Ultimato) Thanos (Josh Brolin,Vingadores: Ultimato) Pantera Negra (Chadwick Boseman, Vingadores: Ultimato) Sr. Rogers (Tom Hanks, A Beautiful Day in the Neighborhood)

Fantasias sobre filmes de 2019 feitas em grupo: