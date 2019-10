Guitarrista do Bad Religion fala ao Metro Jornal sobre a turnê do novo álbum

O Bad Religion lançou em maio seu 19º álbum, “Age of Unreason” e o Metro Jornal teve a chance de falar com o guitarrista Brian Baker, que entrou para a formação em 1996 e hoje estará em São Paulo em noite com The Offspring, no Espaço das Américas.

O Bad Religion é uma banda conhecida pelo tom político, mas “Age of Unreason” não parece um álbum assim…

Os nossos discos são o registro daquele período em que as músicas foram feitas. Acho que o Bad Religion tem o luxo de não precisar realmente de um produto novo. Quer dizer, não estamos tentando fazer parte desse novo mercado, e isso nos liberta para que os álbuns saiam quando há o bastante a ser dito e com músicas ótimas.

É muito diferente fazer turnês agora em relação aos anos 1990?

É parecido. Acho que é praticamente a mesma coisa. Na verdade, estamos melhores agora, eu diria, muito mais simplificados. Temos podido contar com pessoas trabalhando conosco desde os anos 1990, e em toda essa ideia de viajar e fazer shows, as pessoas da equipe são absolutamente a parte mais importante. Do contrário, não funcionaria. E também acabamos de aprender como fazer isso. Quer dizer, acho que talvez a sobriedade minha e do Jay [Bentley] possa ter algo a ver com a redução da bagunça. Tocamos melhor agora do que nos anos 1990.