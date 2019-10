The Offspring e Bad Religion tocam em Curitiba e São Paulo nesta semana

O Brasil recebe nesta segunda (28) e terça-feira (29) dois grandes nomes da cena punk rock: Bad Religion e The Offspring. Os shows acontecem, respectivamente, em Curitiba, na Live, e em São Paulo, no Espaço das Américas.

No Paraná, os ingressos para a pista comum já estão esgotados, mas ainda há entradas à venda para a área vip (a partir de R$ 230) e para a pista premium (a partir de R$ 260). Já em São Paulo não há mais entradas disponíveis para venda.

Bad Religion

Banda punk que mais vendeu discos na história, Bad Religion volta a Curitiba após três anos para apresentar o repertório de seu mais novo álbum, “Age of unreason”, lançado neste ano. Sucessos de suas quatro décadas de trajetória também podem ser esperados.

A formação atual (que mantém parte dos integrantes originais) conta com Greg Graffin, Brett Gurewitz, Brian Baker, Jay Bentley, Jamie Miller e Mike Dimkich.

The Offspring

Dona da canção mais baixada da internet – “Pretty fly (For a white guy)” –, a banda The Offspring retorna à cidade após 11 anos para tocar hits como “The kids aren’t alright”, “Self esteem” e “All I want”. Depois de sete anos sem inéditas, o grupo (formado por Dexter Holland, Todd Morse, Noodles e Pete Parada) trabalha para lançar um novo álbum. A mensagem por trás do novo projeto deve seguir os mesmos princípios que regeram o grupo ao longo de seus 35 anos.

“Somos uma banda de punk rock. Queremos que as pessoas aprendam a pensar por conta própria, façam suas próprias escolhas e não apenas façam algo porque alguém diz isso. Crie seu próprio caminho”, disse Dexter ao Metro Internacional.

The Offspring e Bad Religion em Curitiba

Nesta segunda-feira (28), a partir das 21h, na Live Curitiba (Rua Itajubá, 143). Entradas disponíveis custam entre R$ 230 (meia para área vip) e R$ 520 (inteira para pista premium). Vendas pelo site Eventim.

The Offspring e Bad Religion em São Paulo

Nesta terça-feira (29), a partir das 19h30, no Espaço das Américas (Rua Tagipuru, 795). Ingressos esgotados.