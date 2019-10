Morre, aos 64 anos, o diretor de TV Jorge Fernando

Morreu na noite deste domingo (27) o diretor de TV Jorge Fernando. Jorginho, como ficou conhecido, tinha 64 anos e sofreu uma parada cardíaca. Ele deu entrada no Hospital Copa Star, no Rio, na tarde de domingo, após passar mal.

Jorginho vinha enfrentando as sequelas de um AVC que sofreu em janeiro de 2017. Após um ano de recuperação, ele voltou a trabalhar em "Verão 90", novela das 19h que antecedeu "Bom Sucesso" e que estreou em março deste ano.

Em 2016, ele havia ficado internado por 20 dias após sofrer uma inflamação no pâncreas.

As informações de velório e funeral ainda não foram divulgadas.

Carreira

O carioca Jorge Fernando de Medeiros Rabello começou a carreira artística como ator, em 1978, na série "Ciranda, Cirandinha". Mas, ao longo dos anos, ele começou a se destacar mesmo atrás das câmeras. Fez grandes parcerias com autores como Silvio de Abreu (de quem dirigiu "A Próxima Vítima", entre inúmeras tramas) e Walcyr Carrasco (com quem começou a colaborar em "Chocolate com Pimenta", de 2003).

