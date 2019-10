Com John Cho no elenco, reboot de 'O Grito' ganha trailer

Uma das grandes franquias de terror do século 21 vai voltar às telonas renovada. O reboot de "O Grito" ganhou o seu primeiro trailer nesta segunda-feira (28).

A prévia mostra que a trama seguirá o curso da clássica casa mal-assombrada. O longa-metragem promete explorar também a sua estética de luz e sombra na residência em questão.

O protagonista da história é encarnado por John Cho, o Sulu do reboot de "Star Trek" iniciado por J.J. Abrams. Outros nomes do elenco são Demián Bichir e Andrea Riseborough.

O diretor da nova versão da série de horror é Nicolas Pesce, responsável por "The Eyes of My Mother", produção do mesmo gênero. Sam Raimi, das franquias "Evil Dead" e "Homem-Aranha", é um dos produtores.

"O Grito" chega aos cinemas em janeiro de 2020.

Veja o trailer: