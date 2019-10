Jared Padelecki, de Supernatural, briga em bar e é preso após tentar subornar policiais

O ator Jared Padalecki, o Sam Winchester de "Supernatural", foi preso no último fim de semana no Texas, Estados Unidos, após agredir duas pessoas e ainda tentar subornar os policiais que foram chamados para contê-lo.

Segundo o site TMZ, o ator, de 37 anos, deu um soco no bartender do Steriotype, que fica em Austin. Ele foi levado para fora do bar e agrediu também o gerente da casa, que tentava acalmá-lo. De acordo com alguns sites, Padalecki é sócio do bar.

Quando nem um amigo do ator conseguiu fazer com que ele se acalmasse e ele continuou brigando com um terceiro homem, a polícia foi chamada. E aí tudo piorou: Padalecki, que também é conhecido como Dean de "Gilmore Girls", ofereceu dinheiro aos policias para ser liberado sem mais consequências. Acabou sendo autuado e levado para a delegacia.

De acordo com o TMZ, o ator pagou a fiança e já está em liberdade. Ele foi formalmente acusado de intoxicação pública (quando a embriaguez é visível) e agressão. Ele pode ter de pagar entre US$ 5 mil e US$ 15 mil por cada acusação.

Abaixo, o vídeo da confusão: