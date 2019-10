Nova Graphic MSP, 'Tina - Respeito' discute o assédio sofrido pelas mulheres

Aos 22 anos, Tina realiza um de seus maiores sonhos, que é ir trabalhar em uma redação e poder exercer uma das coisas que mais ama: o jornalismo. Mas essa alegria começa a desvanecer quando passa a ser assediada por quem deveria estar ao seu lado para apoiá-la.

Um tema infelizmente comum, mas que precisa ser falado, é a história da vigésima quarta edição da Graphic MSP, em “Tina – Respeito”, desenhada e escrita por Fefê Torquato para a série criada pela Mauricio de Sousa Produções.

De menina hippie, a jovem foi redesenhada por Fefê como uma mulher que sofre a normal insegurança do começo de uma carreira profissional, mas que ao mesmo tempo mostra determinação para fazer o melhor.

Porém, sua dedicação profissional passa a não ser prioridade em sua vida, quando as diversas formas de assédio aparecem no dia a dia e tomam conta de seus pensamentos, seja na rua, no mercado, ou no ônibus – quantas mulheres não passaram pela situação ilustrada por Fefê, de um ônibus vazio, e um homem escolhe sentar justamente ao lado de uma mulher sozinha?

Em “Respeito”, a autora coloca o leitor dentro da vida de Tina, em sua casa, com os amigos, no trabalho, criando uma empatia fundamental para entender que, o que a personagem passa, é mais comum do que muitos pensam. Que “uma cantada fora de contexto é uma forma de assédio”, ressalta a ilustradora.

E, quando Tina passa a ser resistente à situações inconvenientes e descabidas, ela mostra todo seu potencial de luta, sabendo que seu movimento é fundamental para que ela e outras mulheres sejam efetivamente respeitadas.

Além do ótimo roteiro, é importante também citar a arte de Fefê Torquato, que traz a beleza e leveza de seu trabalho à história, com traço e a finalização em aquarela e lápis de cor. Todo o processo de criação é detalhado no fim do livro, junto de outras informações que deixam a “Tina – Respeito” ainda mais completa.

A desenhista e escritora começou sua carreira em 2011, como ilustradora. Três anos depois criou a webcomic “Gata Garota”, que teve seu primeiro volume publicado pela Editora Nemo.

Em 2016 lançou dois projetos independentes, “Estranhos” e “A”.

Pipa & Rolo

A trama é centrada em Tina, mas claro que não poderiam faltar personagens importantes de sua história, como os amigos Pipa e Rolo, fundamentais nesse momento difícil que a protagonista passa.

A primeira

Tina apareceu pela primeira vez em 15 de fevereiro de 1970, na capa da “Folhinha de S.Paulo”, de um jeito bem hippie. Sua primeira tirinha protagonista veio dois anos depois