Atores, músicos e apresentadores se manifestam sobre morte de Jorge Fernando

A morte do diretor de TV Jorge Fernando por conta de uma parada cardíaca gerou grande comoção entre os fãs e personalidades conhecidas. Por meio do Twitter, diversos atores e artistas prestaram homenagens ao carioca, que faleceu no domingo (27).

Leia mais:

Após sete anos, Neil Young volta a lançar disco com a Crazy Horse

Vocalista do Blonde Redhead, Kazu caminha por carreira solo com ‘Adult Baby’

Fernando trabalhava na televisão, na frente e atrás das câmeras, há mais de 40 anos. O último projeto dele foi "Verão 90", que foi exibida pela TV Globo este ano.

Veja algumas manifestações sobre a morte do diretor:

Que pena a partida precoce do grande Jorge Fernando. Boom! Lembrarei dele pela simpatia e sua grande energia sempre! Muito carinho e força à Dona Hilda Rabello. — Marcelo Adnet (@MarceloAdnet) October 28, 2019

Impossível n se comover e lamentar que um sorriso desses partiu tão cedo,mas o seu legado de alegria é grande.Aos familiares e amigos, meus sentimentos e amor nesse dia tão difícil;e q consigam transformar esse sentimento em uma saudade digna da alegria que o Jorge Fernando tinha pic.twitter.com/SqvdFSjPIN — Mumuzinho (@MumuzinhoC) October 28, 2019

Quando menos se espera outra bordoada. Este homem sorriso #jorgefernando querido por muitos acaba de nós deixar. Força a família pic.twitter.com/yzfc01W47l — Roberta Miranda (@RobertaMiranda1) October 28, 2019

Queridíssimo Jorge Fernando, a pessoa mais leve e alegre que eu já conheci. Não era pra ter ido tão jovem, que tristeza! Todo o meu carinho pra família. Em especial para a minha amiga e companheira de trabalho, dona… https://t.co/QvJTGO4oqV — Patricia Pillar (@patriciapillar) October 28, 2019