Documentário sobre carreira de Quentin Tarantino ganha trailer

O próximo projeto em que veremos Quentin Tarantino será sobre ele mesmo! A diretora Tara Wood fez um documentário sobre o icônico cineasta, que ganhou um trailer cheio de celebridades.

A maioria delas inclui a lista de atores que trabalhou com o realizador, como Samuel L. Jackson, Tim Roth, Jamie Foxx, Michael Madsen e Diane Kruger. Alguns deles aparecem em fotos dos primórdios da carreira de Tarantino.

O último longa do diretor foi "Era Uma Vez em… Hollywood", o seu nono projeto. Após o décimo, ele já mencionou algumas vezes que pretende se aposentar das telonas.

O documentário "QT8: The First Eight" chegará em algumas plataformas on demand no dia 3 de dezembro.

Veja o trailer: