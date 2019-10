Tattoo Week 2019 promove doação de tatuagens para portadores de doenças

Este ano a Tattoo Week traz uma ação especial de doação de tatuagens. A nona edição da feira destinará 400 artes para quem tem diabetes, hipertensão, alergias diversas e câncer.

Neste último caso, a ação será especialmente dedicada às mulheres com a doença. Em parceria com o Projeto Arte com Paixão, micropigmentadoras farão o procedimento estético para portadoras que perderam a aréola do mamilo e os pelos do corpo.

As inscrições para participar da doação já foram preenchidas. Todos devem apresentar atestado médico autorizando a tatuagem.

Com 600 estandes, a Tattoo Week 2019 ocorre nos dias 25, 26 e 27 de outubro no São Paulo Expo. Os ingressos podem ser adquiridos no site do evento.