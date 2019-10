Louvre inaugura exposição inédita sobre Leonardo da Vinci

O Museu do Louvre, em Paris, inaugurou na quinta-feira (24) uma exposição inédita sobre o gênio renascentista Leonardo da Vinci (1452-1519), que contará com mais de 160 obras, entre pinturas, desenhos, esculturas, manuscritos e objetos artísticos. A mostra é considerada a maior retrospectiva já realizada até o momento sobre o artista italiano e poderá ser vista até o dia 24 de fevereiro de 2020. O acesso à exposição só é possível mediante a reserva prévia.

Até agora, cerca de 260 mil ingressos já foram vendidos. São esperados 7 mil visitantes por dia. O evento contará com obras emprestadas de instituições e fundações da Itália, Alemanha, Rússia, Reino Unido e Estados Unidos. As peças serão exibidas no Napoleon Hall durante quatro meses.

Entre as telas emprestadas estão "Virgem Madonna", do Hermitage de São Petersburgo, "São Jerónimo no deserto", do Vaticano, "Musician", da Pinacoteca Ambrosiana em Milão, o "Cabeça de Mulher", da Galleria Nazionale, de Parma, e duas pinturas conhecidas como "Virgem do Fuso" – uma de uma coleção particular e outra da The National Gallery de Edimburgo.

Além delas, há o "Homem Vitruviano", uma das obras mais famosas de Leonardo da Vinci e que representa as proporções matemáticas do corpo humano dentro de um quadrado e um círculo. Seu nome se refere ao arquiteto romano Vitrúvio (80-15 a.C.), que havia descrito esses padrões em um tratado chamado "De Architectura".

Todas as pinturas se juntarão a outras obras que vivem no Louvre: "La Belle Ferronnière", "Virgem das Rochas", "A Virgem e o Menino com Santa Ana", "São João Batista" e "Mona Lisa". Considerado uma das figuras mais icônicas da humanidade, Da Vinci está sob os holofotes em 2019, ano em que é celebrado o aniversário de 500 anos de sua morte. Seu fascínio e mistério, traduzidos em belas obras de arte, podem ser visitados em exposições nas diversas cidades que ficaram marcadas pela genialidade do artista.