Tarcísio Meira e Marjorie Estiano elencam peças que estreiam em São Paulo nesta sexta

Além de vários shows, São Paulo recebe uma enxurrada de peças a partir desta sexta-feira (25), que vão dos monólogos à tramas com a temática de Shakespeare. Veja quais são os espetáculos e programe-se!

O Camareiro

Montada em 2015 a partir do texto do britânico Ronald Harwood, “O Camareiro” fez sucesso e rendeu um Prêmio Shell a Tarcísio Meira. Quatro anos depois, ele revive o papel na obra que conta a história de um ator de teatro, já no fim de uma longa carreira, que luta com todas as forças para interpretar uma última vez o complexo papel de Rei Lear, de Shakespeare.

No Teatro Faap (r. Alagoas, 903, Higienópolis; tel.: 3662-7233). Sex. e sáb., às 21h; dom., às 18h. De R$ 100 a R$ 120. Até 10/11.

Os Sete Afluentes do Rio Ota

Há 15 anos o espetáculo “Os Sete Afluentes do Rio Ota” foi montado por Monique Gardenberg. Agora, a peça volta à cartaz, com Caco Ciocler, Giulia Gam, Marjorie Estiano e outros doze artistas que dão vida aos personagens de Robert Lepage, em encenação que dura cerca de seis horas e fazem um ensaio em sete capítulos sobre as questões da humanidade na segunda metade do século 20.

No Sesc Pinheiros (r. Paes Leme, 195, Pinheiros, tel.: 3095-9400). De qui. a dom., às 18h. De R$ 15 a R$ 50. Até 1/12.

Big Shoot

Após “Jaz”, é a vez de “Big Shoot”, dirigida por Janaína Suaudeau, com Daniel Costa e Daniel Infantini, dentro do especial que remonta obra do autor marfinense Koffi Kwahulé.

No Sesc Belenzinho (r. Padre Adelino, 1.000). Sex. e sáb., às 21h30. Dom., às 18h30. R$ 30. Até 10/11.

Ossada

A peça "Ossada" traz situações cotidianas de cinco mulheres em monólogos com Ester Laccava, como o casamento de um filho ou abusos familiares.

No Sesc Campo Limpo (r. N. S. do Bom Conselho, 120). Qui. e sex., às 20h30; sáb. e dom., às 18h; R$ 20. Até 3/11.