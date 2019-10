Com Paralamas do Sucesso, São Paulo recebe shows gratuitos no fim de semana

Um novo projeto envolvendo a Orquestra Sinfônica de Heliópolis será apresentado domingo (27), e em grande estilo, com a primeira edição do Unilever Sons do Brasil, que vai levar show gratuito ao Parque Villa-Lobos e terá o trio Paralamas do Sucesso como convidado especial. A abertura fica com o Coral Heliópolis.

Para este espetáculo, a Orquestra apresentará seu repertório erudito composto de trechos da obra de Carlos Gomes, Giuseppe Verdi, Johan Strauss, Villa-Lobos, Georges Bizet e Joseph-Maurice Ravel, enquanto os Paralamas apresentarão grandes sucessos, tocados ao lado da orquestra e com regência do maestro Edilson Ventureli, como “Alagados”, “Lanterna dos Afogados” e “Aonde Quer que Eu Vá”, entre outros.

A Orquestra de Heliópolis ainda vai passar por Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Recife, com datas e novos convidados e ser definidos.

Não é no parque, mas vale a pena

Outros espaços de São Paulo recebem shows gratuitos de importantes artistas nacionais neste fim de semana.

Nesta sexta-feira (25), às 21h, é a vez de Lei Di Dai estrear a turnê “Believe U” no Brasil, na Void Centro (r. Dom José de Barros, 297, República). A cantora e compositora acaba de retornar de shows no verão europeu e mostra esta noite um repertório com muito dancehall, reggae, dub e jungle.

No Sesc Parque Dom Pedro II (pça. São Vito, s/n, Brás) o disco “Goela Abaixo” é a base do show de Liniker e os Caramelows, sábado (26), às 18h, em apresentação que vai de momentos intimistas ao groove.

Em outro Sesc, no Pompeia (r. Clelia, 93), a partir das 16h de domingo (27), o compositor e pianista Nelson Ayres leva sua big band para o encerramento da edição deste ano do Sesc Jazz, com hits, como “Corcovado”, de Tom Jobim, e “Organdi e Gomalina”, de sua composição própria.

Serviço do Unilever Sons do Brasil

Parque Villa-Lobos (av. prof. Fonseca Rodrigues, 2.001, Alto de Pinheitos). Domingo (27), a partir das 11h; grátis.